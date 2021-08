Dorsan: Solucions en filtració innovadores, sostenibles i per a tot tipus d’indústria

Sector: Indústria

Fundació: 2013

Ubicació: C/ del Dr. Pujades, 61 (Igualada)

Treballadors/es: 20

Nascuda a l’any 2013 a Igualada, en plena recessió econòmica, Dorsan no només ha aconseguit una reconeguda trajectòria nacional i àmpliament diversificada, convertint-se en empresa puntera del sector. L’empresa també ha assolit una expansió geogràfica mundial, que els ha permès no només operar des de l’Anoia al món, sinó obrir centres de producció a diversos punts del globus terraqüi.

Diuen que en temps de crisis és quan sorgeixen les millors idees, iniciatives i projectes empresarials. Poden ser arriscades i trencadores: de fet, una bona idea que provoqui innovar en el mercat, ni el temps de recessió econòmica i la detenen, al contrari, la impulsen. Com a mostra d’exemple, Dorsan, empresa que es dedica a donar solucions de filtració, innovadores i sostenibles, va néixer en plena crisi econòmica, al 2013 a la capital de l’Anoia.

Esperit emprenedor

Al capdavant d’aquesta empresa familiar hi ha Domingo Sánchez, CEO de l’empresa: “Roda el món i torna al Born. Una dita com aquesta reflecteix exactament, un dels pilars del nostre creixement. Durant més de 30 anys vaig tenir l’oportunitat de voltar per tot el món. Conèixer a diferents cultures, fer molts contactes internacionals i aprendre, a la vegada, sobre la filtració de molts tipus de líquids. Saps que no hi ha cap universitat que t’ensenyin filtració?”, comenta Sánchez. Després d’una llarga etapa treballant per diverses multinacionals, el CEO de Dorsan va visualitzar que havia arribat el moment de crear la seva pròpia empresa: “Havia arribat el torn de poder fer el que jo volia. Assumint els errors, però també els èxits, en primera persona”.

Empresa puntera del sector. Living Filtration

El fet que hagi aconseguit durant gairebé una dècada, una reconeguda trajectòria empresarial i àmpliament diversificada, obrint nous fronts i fronteres arreu del món; descobrint i entrant a nous mercats; innovant i creant nous productes basats en la filtració de tot tipus de sectors com el de l’alimentació i begudes, el químic-farmacèutic, la mineria, la generació d’energia… Els ha permès convertir-se en empresa puntera del sector perquè per sobre de tot, la força que els empeny a seguir endavant és que els hi agrada el que fan i ho viuen intensament. Per aquest motiu, no és casual el seu lema “Living Filtration”. “Quan vàrem començar, la majoria dels nostres productes tenien com a base la cel·lulosa i ens van enquadrar en el CNAE del paper. Però avui dia, la nostra activitat no té res a veure amb el sector paperer. Som una empresa que ofereix solucions per filtració de líquids, un sector dominat per multinacionals i molt potent. Vam patir una parada de mercat -foto fixa, m’agrada dir- durant els mesos d’abril i agost 2020. Tot el que ens demanaven eren filtres per a mascaretes. A partir del mes de setembre, el mercat va despertar i les vendes es van disparar amb molta força”.

Expansió internacional

La internacionalització ha jugat un paper clau i transcendental per al creixement i consolidació de l’empresa. En l’actualitat, Dorsan disposa de centres de producció a Alemanya, Espanya i l’Índia. També té filials comercials a França i Mèxic, cobrint els mercats europeus, sud-americans i asiàtics: “Alemanya va ser una gran escola per a nosaltres. És un mercat molt exigent i ens ha ajudat a millorar el nostre servei a tot arreu”, detalla Sánchez.

Com a mostra d’això, per donar el seu màxim valor afegit i diferencial amb els seus clients -que no només passa per oferir un servei ràpid-, sinó també, claudica en la proximitat i la conseqüent expansió mundial de l’empresa: “Per donar un bon servei, ens hem hagut d’instal·lar i poder estar molt a prop dels nostres clients. En 8 anys, el nostre creixement i diversificació ha sigut exponencial. França ha sigut la darrera incorporació, estem al cor d’Europa, a Estrasburg”.

Nous reptes

Ara és el torn de treballar en la coordinació de totes les filials: “Funcionen com a diferents instruments d’una orquestra. A mig termini, tenim sobre la taula diversos projectes per creixement orgànic i inorgànic. Tenim projectes per establir-nos a Xina i Sud-Àfrica. Ja estem venent allà i els clients ens volen sentir més a prop. Som una empresa global, i el creixement ara ens demana un major esforç en logística, personal, finançament i temps”, conclou Sánchez.