Doble ensopegada abans de l’inici de l’OK Lliga

Segona derrota consecutiva dels arlequinats en el mateix cap de setmana davant d’un altre equip que acaba de pujar a l’OKLliga com l’Arenys de Munt en el dia de la presentació oficial de tots els equips de l’equip del Maresme. El dia abans els igualadins havien perdut a la pista del Sant Cugat.

A Arenys, l’inici del partit va ser clarament igualadí amb dues acciones de Nil Cervera i Uri Llenas que van ser refusades pels pals i que podrien haver canviat el signe del partit.

En canvi l’Arenys, en la seva primera oportunitat clara va marcar l’1 a 0. Va ser el capità Aleix Domènech aprofitant una assistència de Marc. El gol va deixar tocats als igualadins i dos minuts més tard una targeta blava a Uri Llenas la va aprofitar l’Arenys per fer el 2-0. Un càstig excessiu pel joc que es veia a la pista.

A partir d’aquí, precipitacions igualadines per voler entrar en el partit i un Arenys molt més intens i volent deixar clar que ha tornat a OKLliga per quedar-se. Els gols van anar caient, fins al 4-0 amb el que es va arribar al descans.

A la segona part, Guillem Torrents va aturar un penal que encara podria haver ampliat la ferida. Al minut 11 Bars va escurçar distàncies amb un xut llunyà que va entrar plorant sota el cos del porter local.

El mateix capità podria haver fet el segon amb una FD per les deu faltes de l’Arenys que no va encertar a marcar. Guillem Torrents també va aturar una FD per blava a Yeste a falta de quatre minuts pel final.

Un cop recuperat el quart jugador, un tir de Tety Vives des de mitja pista el va desviar Aleix Marimon davant del porter per col·locar el 5-2 definitiu. S’han acabat les proves. Diumenge comença l’hora de la veritat amb el primer partit de l’OK Lliga, a la pista del Reus Deportiu.

Divendres, derrota a Sant Cugat

Sant Cugat i Igualada HC Rigat van disputar divendres un partit molt igualat que no es va decidir fins als últims 8 minuts. Els arlequinats dominaven per 2 a 4 a l’inici de la 2a part però els locals van augmentar d’intensitat i es van emportar el partit.

El primer gol del partit el va fer l’ex-IHC, Pol Galbas en una contra. 29 segons després Roger Bars va empatar gràcies a una FD. Era una fase de partit de clara superioritat arlequinada i fruit d’això va arribar l’1 a 2 amb una contra de Bars i Marimon que va rematar l’Aleix arribant de darrere.

Si entre els dos primers gols només havien passat 30 segons, també entre els dos segons només va transcórrer mig minut. Els locals van empatar gràcies a un tir de Galbas desviat per la defensa. L’Igualada HC, però, estava jugant millor del que indicava el marcador i en els últims 3 minuts es va fer justícia. En Mats Zilken va fer el seu primer gol com a “rigat” amb un tir potent al primer pal. L’IHC se n’anava al descans amb un 2 a 3 just (i segurament massa ajustat).

Només sortir del vestidor l’Igualada va augmentar la diferència amb un gol de Bars (una jugada amb passi final a Llenas que va desviar la defensa del Sant Cugat dins de la pròpia porteria).

El 2 a 4 semblava una bona renda però va ser del tot insuficient. Els locals van fer 5 gols en 10 minuts (3 d’ells a pilota aturada). Tot podria haver canviat si amb el 3 a 4 (havia marcat Gilabert de penal) Riba hagués pogut transformar una FD. Això, combinat amb l’extarordinària actuació de Guillem Torrents aturant la FD de 10 faltes, podrien haver donat impuls als de Francesc Fernàndez, però el Sant Cugat va passar a ser el dominador i va fer 3 gols més i es va emportar el partit.