Enquesta: aniràs a la manifestació de la Diada a Barcelona?

Aquest diumenge és 11 de setembre, i com cada any per la Diada Nacional de Catalunya, s’organitzarà una manifestació en favor de la independència. Aquest any, la mobilització serà centralitzada a Barcelona. Es tractarà d’una marxa en moviment que anirà de l’avinguda del Paral·lel fins a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, davant de l’Estació de França. Una manifestació a la qual el president Pere Aragonès ja ha anunciat que no hi assistiria i que sembla que arrossegarà menys gent que altres anys. Per això aquesta setmana et preguntem:

Aniràs a la manifestació de la Diada a Barcelona? Sí No Results Vote