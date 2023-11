Comença la construcció de 24 habitatges de lloguer social a Igualada

L’Institut Català del Sòl, INCASÒL, ha iniciat la construcció d’una promoció de 24 habitatges situada al carrer de Joan Serra i Constató, a Igualada. La promoció forma part del programa de lloguer social que està promovent el Govern de la Generalitat per ampliar el parc d’habitatges públics de lloguer i es finançarà amb el recursos generats per les fiances de lloguer dipositades a l’INCASÒL.

L’obra s’ha adjudicat a la UTE Arnó Infraestructuras, S.L.U.-Benito Arnó e hijos, S.A.U. per un pressupost de 3,4M€ (més IVA) i un termini d’execució de 18 mesos. El projecte l’han redactat la UTE Arquitectes, S.L.P. i 4RQ T&C Arquitectes Asociados S.L.P, arquitectes guanyadors del concurs d’arquitectura per a la redacció del projecte i la direcció de les obres. Actualment s’ha iniciat la seva fonamentació.

Promoció d’habitatge

La promoció es construeix en un solar propietat de l’INCASÒL. L’edifici, a quatre vents, és de planta quadrada i s’organitza al voltant d’un pati central ben il·luminat, ventilat i obert al parc i al carrer Serra i Constançó per on es troben els diferents accessos als habitatges. Aquest pati interior actua com un lloc de relació entre veïns i aglutina totes les instal·lacions.

El bloc serà de planta baixa, planta soterrani i 3 plantes pis. Se situen 7 habitatges per planta aconseguint així que a la planta baixa només n’hi hagin 3, dos d’ells adaptats, i es pugui disposar d’espais comuns amb instal·lacions i places per bicicletes i patinets, amb espai de recàrrega.

Tots els habitatges, de 54 i 58 m² útils, tindran 2 dormitoris, espai principal amb doble orientació, cuina en connexió amb la sala d’estar, bany complet i terrassa. Tots ells tindran ventilació creuada i assolellament directe a la sala entre les 10 i les 12 hores solars en els solstici d’hivern.

A la planta soterrani hi haurà l’aparcament amb 24 places i accés pel carrer Joan Serra i Constançó amb una sortida independent al carrer sense haver de passar pels espais comuns dels habitatges. L’edifici tindrà una coberta plana i un atri solar que cobrirà tot el pati interior i ajudarà a minimitzar les demandes de l’edifici, principalment la de calefacció.

Aquests 24 habitatges es sumaran als 88 habitatges de lloguer assequible propietat de l’INCASÒL a Igualada.