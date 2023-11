Paneres amb productes fets al territori, la nova iniciativa del Parc Agrari de la Conca d’Òdena

Empreses, institucions i ciutadania, s’han unit sota el mateix paraigües público-privat amb el nom de “Parc Agrari de la Conca d’Òdena” per a poder dur a terme la seva activitat, i posar en valor el territori. Aquest Nadal el Parc Agrari presenta un lot de productes de proximitat, tots elaborats a casa, per a poder regalar consum responsable i alhora donar a conèixer petites empreses productores de la Conca que s’enfronten a la lluita constant de les grans empreses, i l’evident èxode rural que pateix el país.

La presentació del lot de productes s’ha dut a terme al molí d’oli de Can Gibert, a Sant Genís (Jorba), i ha comptat amb la presència de la presidenta de l’Associació del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, Pilar Queralt i la presidenta de l’Associació de productors del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, Sònia Torra. Hi ha tres paneres disponibles; el Lot Terra de 27 euros, el Lot Llavor de 30 euros i el Lot Mosaic que ofereix la possibilitat de crear-lo a mida. Tot i que cada lot conté productes diferents, algunes de les opcions són: Mistela de Can Grimau feta a l’Espelt, cerveses artesanes de la Naris de La Panadella, crackers fetes a Jorba per Eixarcolant, ous d’OR-PÍ, oli d’oliva aromatitzat de Can Gibert de Sant Genís, Mel de Mas Buret del Saió i de Cal Racó, vins del Celler Anna Rosell de Copons, ametlles de la Caseta de Fillol de Tous i de l’Associació Aliment Humà de Copons, i formatge de cabra de Flor d’Ametller de La Torre de Claramunt. Per a més informació i comandes tots els interessats es poden adreçar al correu productors@parcagrarico.cat.

La iniciativa va sota l’eslògan “Per Nadal, alimenta la teva terra”, i té com a objectiu promoure la producció local i sostenible d’aliments i alhora apropar els productes de proximitat i saludables a la ciutadania; així com promoure un esperit crític en els hàbits de consum i fomentar la sobirania alimentària.

Mostra de Productes del Parc Agrari de la conca d’Òdena, aquest diumenge a Carme

La presentació del lot de productes ha comptat també amb la presència de l’alcalde de Carme, Marc Sánchez, que ha explicat el format de la 5a Mostra de Productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena que tindrà lloc diumenge 12 de 10 h a 14 h a la plaça de l’Església. La Mostra, que coincideix amb la Festa Major d’Hivern de Carme, reunirà una quinzena de productors que a través de diverses activitats tant lúdiques com familiars, englobades en “píndoles de coneixement” explicaran els projectes existents vinculats al territori.