L’equip de Torrijos empata 1-1 contra el Riudoms

Volien seguir amb la bona dinàmica de resultats davant un conjunt de la zona baixa, que tot i la seva posició és molt sòlid i no ha perdut gaires partits. Un nou repte per les blaves.

El duel es va iniciar amb un conjunt visitant amb les línies molt replegades. El conjunt tarragoní buscava no encaiaxar ben aviat i va optar per defensar-se en camp propi i buscar atacar l’esquena de la defensa blava.

El plantejament visitant va dificultar molt el joc de l’equip de Torrijos, que no es va trobar còmode en cap moment i que només va poder inquietar la portera visitant amb xuts llunyans. Tot i no desenvolupar un joc fluid, el conjunt blau va controlar perfectament el partit i no va patir defensivament.

En canvi, a la segona part, va canviar la dinàmica. Les locals van voler anar a pels tres punts, arriscant més en atac. Aquest fet va provocar que es veiessin les primeres arribades de les igualadines, però també es va deixar més debilitada la defensa, que va patir en alguns contracops. Amb aquesta nova situació, Pauli va poder avançar a les blaves, però la pilota va sortir fregant el pal. Les aproximacions eren constants, però el Riudoms va tenir dos grans contraatacs, que van provocar una gran volada de Queralt i el primer gol del partit. Minut 68 i l’Igualada es veia per darrere en el marcador.

La reacció va ser instantània. Tan sols quatre minuts més tard, Pauli conduïa de forma vertical i feia una passada que interceptaria la defensa visitant, deixant-li el rebot a la mateixa Pauli, que empatava el duel. Des d’aquell instant, el matx es va convertir en un constant atac i gol blau, on hi va faltar el gol.

Finalment, el duel acabava amb un empata que no satisfeia al conjunt blau, però que manté a les igualadines en la primera posició de la lliga.

Dissabte vinent, les blaves visiten el camp del Sant Gabriel.