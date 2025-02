El CF Igualada masculí remunta el partit contra el Turó Peira i recupera la bona dinàmica

Resultats del Partit

Igualada, C.F. vs Turo Peira, C.C.D. Primera Catalana Igualada, C.F. 4 – 2 Turo Peira, C.C.D.

El CF Igualada va aconseguir una victòria clau a Les Comes, imposant-se per 4-2 al CCD Turó Peira en un duel intens i treballat. Amb aquest triomf, els blaus sumen tres punts vitals que els permeten seguir enganxats a la lluita pels llocs de promoció d’ascens.

L’enfrontament no va començar de la millor manera per als locals. El conjunt visitant, molt intens des del xiulet inicial, va aconseguir avançar-se al minut 9 després d’un contraatac que va acabar en gol, ajudat per un desafortunat rebot en un defensa igualadí. Tot i això, l’equip dirigit per l’Edu Berrocal va reaccionar amb determinació.

Al minut 22, una jugada col·lectiva ben elaborada va desembocar en l’empat. Després de diversos intents dins de l’àrea, Fran Magno va trobar el forat i va enviar la pilota al fons de la xarxa. Només cinc minuts després, Lobato va assistir Franc Samaniego, que va definir amb precisió per completar la remuntada i posar el 2-1 al marcador. La intensitat de l’Igualada va tenir recompensa i va poder ampliar l’avantatge al minut 38 amb un penal, però el porter visitant va aconseguir aturar el xut.

Després del descans, els locals van mantenir la iniciativa i van trobar el tercer gol al minut 72 gràcies a un fortuït llançament de falta de Matías, que va deixar sense opcions el porter del Turó Peira. Tot i això, els visitants no van abaixar els braços i van aconseguir retallar distàncies poc després, generant incertesa al marcador.

El CF Igualada no va voler sorpreses i va respondre immediatament. Tot just minuts després del gol rival, Eric va aparèixer per signar el 4-2 definitiu i sentenciar el partit. L’expulsió del porter visitant poc després va acabar aplanant el camí per als blaus, que van saber gestionar l’avantatge amb solvència fins al xiulet final.

Amb aquesta victòria, l’Igualada suma tres punts d’or que reforcen la confiança de cara a les properes jornades. La propera cita serà contra el Balaguer, en un duel de gran atractiu on els blaus buscaran seguir amb la seva bona dinàmica i refermar-se a la part alta de la taula.