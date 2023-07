Demà dissabte acaba la 35a edició de l’Anòlia

Demà dissabte es tancarà la 35a edició del Festival Anòlia, que es va inaugurar el divendres passat amb un concert de la banda igualadina B-Back i que finalitzarà amb el concert de Gertrudis al Museu de la Pell.

Durant la darrera setmana han passat pels escenaris igualadins Triquell, Dr. Jazz Friends i La Séptima Trastada i avui divendres es podrà gaudir dels concerts de Lal’ba i i un dels referents més populars de la nova generació catalana de trap i reggaeton 31 FAM, els podrem escoltar el divendres 14 de juliol. Demà dissabte, abans del concert de tancament de Gertrudis, serà el moment de Ven’nus.

Triquell omple el parc central

Un cop va finalitzar l’encesa de globus i l’espectacle amb drons, l’exconcursant d’Eufòria Triquell va actuar al mateix escenari del Parc Central en un concert multitudinari. El jove vallesà va transmetre una gran energia en totes les seves cançons, algunes de pròpies i d’altres versions que ja havia cantat a Eufòria i va encandilar a tot el públic igualadí.

Darrers concerts

Divendres a 2/4 de 11 de la nit al Museu de la Pell.

LAL’BA. El jove duet d’Olesa de Montserrat presentarà les cançons del seu primer disc, No hi ha dies dolents (Promo Arts Music Records, 2023), que ha tingut la col·laboració d’artistes consolidats com Roba Estesa o Delafé y Las Flores Azules. Les dues cares visibles del projecte, Alba Soler i Ferran López, han virat des d’un inici més urbà i llatí cap a un newpop que ha suposat la incorporació de Lluís Alcón ala bateria.

Divendres a les 12 de la nit al Museu de la Pell.

31 FAM. El plat fort del segon divendres de festival serà l’actuació de 31 FAM, el sextet de música urbanaformat per Kid Pi, Koalekay, Lil Didi, Joey C, AAA i Bandam. Al festival Anòlia la banda sabadellenca presentarà el quart disc, Bona fe (Delirics, 2023), que inclou cançons com “Wan tun”, “Massa fum” o“X2 Real” que acumulen més d’un milió i mig de reproduccions a Spotify. El grup és avui en dia undels referents més populars de la nova generació catalana de trap i reggaeton.

Dissabte a 2/4 d’11 de la nit al Museu de la Pell.

VEN’NUS. La proposta de la cantautora sabadellenca Valèria N. Saurí és una de les més captivadores de la nova escena del pop de butxaca. Amb el nom artístic de Ven’nus, ha enregistrat un segon disc, titulat Bocaterrosa (Halley Records, 2023), que ha tingut una llarga llista de col·laboradors, entre els quals Meritxell Neddermann, Ferran Palau o els rapers de Flashy Ice CreamFlashy Ice Cream. A més, el treball ha estat produït per André Nascimbeni.

Dissabte a les 12 de la nit al Museu de la Pell.

GERTRUDIS. El trio de la Garriga presentarà a Igualada el nou disc, Abans que s’acabi el món (Promo Arts MusicRecords), en una nova visita al festival després de la darrera actuació el 2017. La banda capitanejada per Xavi Ciurans ha sofisticat la proposta rumbera definitòria dels orígens a la recerca d’una fusió de pop i electrònica molt personal, de la qual és molt responsable el productor Roger Rodés. El potent i ballable directe de Gertrudis és, sens dubte, un dels plats forts de la formació