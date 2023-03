Cardiosos Global Protection S.L, l’empresa igualadina que salva vides cardioprotegint qualsevol espai

Cardiosos Global Protection S.L és una empresa igualadina que té com a objectiu protegir la salut de les persones en qualsevol àmbit i situació. Amb gairebé deu anys al mercat, és una marca líder en el sector de la cardioprotecció. Com? Apostant per la millor tecnologia en els seus aparells en cardioprotecció i en el seu equip humà format en emergències mèdiques. Entrant una mica més en matèria, a Catalunya, cada any perden la vida entre 3.000 i 4.000 persones per mort sobtada. Es tracta d’un problema imprevisible que pot afectar a tothom independentment del seu sexe o edat.

Cardiosos salva vides

L’objectiu principal de l’empresa Cardiosos és salvar a qualsevol persona que hagi patit una aturada cardíaca mitjançant una reanimació precoç i de qualitat amb la utilització del desfibril·lador.

Per altra banda, Cardiosos treballa per cardioprotegir qualsevol espai: empreses privades, administracions públiques, fires o esdeveniments esportius i lúdics entre d’altres ja sigui amb la instal·lació d’un desfibril·lador fix o amb equips sanitaris que cardioprotegeixen puntualment esdeveniments.

Formant persones per salvar vides

A més a més dels seus serveis lligats a la cardioprotecció, Cardiosos ofereix diferents formacions per als treballadors en diferents àmbits, tant de la salut com a particulars que ho desitgin. Actualment, les formacions que ofereix Cardiosos són les següents:

– Suport Vital Bàsic i utilització del DEA.

– Iniciació en primers auxilis.

– Equips de primera intervenció (EPI).

– Extinció d’incendis i ambients enrarits.

Les formacions de Cardiosos asseguren sempre la màxima qualitat, ja que les classes són impartides per grans professionals en la matèria i aquestes es realitzen en grups reduïts. Cardiosos Global Protection S.L és un centre acreditat pel SOC i pel Consell Català de Ressucitació (CCR).

Els DEA de Cardiosos

Des de 2014 aproximadament, la ciutadania s’ha acostumat a veure al carrer unes caixes de color verd que contenen un desfibril·lador, un aparell senzill, però que és capaç de salvar vides. Cardiosos treballa amb el desfibril·lador de la marca Samaritan de HeartSine® Technologies, un dispositiu portàtil i lleuger, i el més important, fàcil d’utilitzar. Pels qui no ho sàpiguen, un desfibril·lador o DEA és un aparell sanitari que analitza automàticament el ritme cardíac en persones que estan patint una aturada cardíaca. Quan és necessari, envia una descàrrega elèctrica al cor per normalitzar el seu ritme. Però, com puc fer servir un desfibril·lador en cas d’emergència i sense haver rebut cap formació? Molt senzill. La màquina és molt entenedora i un cop l’has posat en marxa, porta incorporada una veu que va explicant els passos que has de seguir. És un aparell fàcil d’utilitzar i 100% segur.

Pel que fa als accessoris del DEA, en el cas de les cabines on es guarden, hi ha fins i tot models que un cop detecten que el desfibril·lador ha estat retirat, connecten a l’usuari directament amb els serveis d’emergències, 112 o 061, mitjançant una trucada. La comunicació ens ajudarà a realitzar les accions amb més seguretat.

Cardiosos a tot el territori

L’empresa igualadina ha aconseguit portar la seva marca a moltes poblacions d’arreu d’Espanya i sobretot a Catalunya. Començant per casa nostra, Igualada és una ciutat completament cardioprotegida perquè compta amb un total de 60 desfibril·ladors -43 municipals-. A la comarca de l’Anoia, altres poblacions com Santa Margarida de Montbui, Capellades o Vilanova del Camí entre 3 i 10 aparells de cardioprotecció públics.

A Girona, ciutat on Cardiosos té una gran presència, gràcies al programa “Girona, territori cardioprotegit”. Els seus desfibril·ladors han aconseguit salvar 88 vides en els darrers 8 anys!

Diferents projectes i una única meta

Deixant de banda tota la tasca que realitza Cardiosos com a empresa, ara mateix està treballant en un gran projecte, es tracta de la campanya TOTS SOM UN BATEC, impulsada per la Fundació de la Federació Catalana de Futbol (FCF), Fundació Leo Messi, Fundació La Caixa i Cardiosos. L’objectiu és aconseguir que tots els espais on es practica futbol de Catalunya (camps, pavellons i pistes) quedin cardioprotegits. Un dels altres projectes de Cardiosos Global Protection és continuar salvant vides fent de com més espais cardioprotegits a les ciutats, millor.

N’és un gran exemple l’estret lligam entre Cardiosos i la província de Girona. En aquest territori es treballa el projecte “Girona, territori cardioprotegit”, en conjunt amb el Dipsalut, que ha suposat la implantació d’una xarxa de desfibril·ladors arreu de les comarques gironines. Ara mateix, Girona compta amb més de 1.100 desfibril·ladors, dels quals 500 estan sota una columna a la via pública, que Cardiosos gestiona amb un manteniment integral de tots els aparells, vitrines i columnes.