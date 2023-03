Estrenem escàner intraoral i us n’expliquem els avantatges

Des del passat mes de febrer, a Marcè&Sagarra Centre Dental disposem d’un escàner intraoral 3D, una nova tecnologia per continuar garantint una atenció dental de la més alta qualitat als nostres pacients.

Què és un escàner intraoral i per a què serveix?

L’escàner intraoral és un dispositiu que s’utilitza en odontologia per capturar imatges digitals de la boca i de les dents en 3D. Permet escanejar les dents, les genives i totes les estructures anatòmiques de la boca i obtenir imatges digitals d’alta resolució en color. Això significa que podem oferir diagnòstics més precisos i planificar tractaments encara més personalitzats.

Diagnòstics més precisos i tractaments totalment personalitzats

L’escàner intraoral també permet detectar problemes que poden haver passat desapercebuts amb els mètodes de diagnòstic més antics. En millorar la precisió del diagnòstic, els odontòlegs podem proporcionar un tractament més acurat i efectiu per als pacients.

Un procediment no invasiu i totalment indolor

L’escàner intraoral esdevé una eina molt apreciada per als pacients que pateixen fòbia dental o que senten molèsties durant les exploracions, ja que no és una tècnica invasiva i és del tot indolora.

A continuació resumim en sis punts els avantatges de l’escàner intraoral:

1) Precisió: L’escàner intraoral ofereix una visió detallada de les dents i les estructures orals, i ens permet detectar problemes i planificar millor els tractaments.

2) Comoditat: És una tècnica no invasiva que no produeix cap molèstia. Permet substituir els clàssics motlles de guix i això fa que l’experiència sigui més còmoda i agradable.

3) Rapidesa: L’escàner intraoral és més ràpid que altres mètodes de captura d’imatges.

4) Personalització: Permet crear models digitals 3D de les dents i les estructures orals del pacient per ajudar a dissenyar pròtesis i tractaments ortodòntics molt personalitzats.

5) Comunicació: Les imatges capturades amb l’escàner intraoral són més fàcils de veure i d’entendre per als pacients.

6) Seguretat: Redueix l’exposició a la radiació. Això millora la seguretat tant per als pacients com per al personal de la clínica.

L’odontologia és una disciplina en constant evolució, amb tècniques, materials i tecnologies que es renoven constantment.

La filosofia de Marcè&Sagarra Centre Dental es basa en la millora constant dels tractaments que oferim, apostant sempre per la formació contínua, l’adquisició de noves tecnologies i la dedicació i el compromís de tot l’equip.