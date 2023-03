La Fundació la Tossa treballa per la difusió i conservació d’aquest espai històric i natural

La Tossa de Montbui i el seu entorn que coneixem està cuidada i gestionada per un conjunt de persones voluntàries que són la Fundació La Tossa, una fundació sense ànim de lucre, constituïda l’any 1994. Els seus membres treballen activament de forma voluntària per tal de vetllar per la difusió i conservació d’aquest espai històric i natural, conjuntament amb l’ajuntament de Santa Margarida de Montbui, dins del marc legal del Consorci la Tossa de Montbui.

En Joan Cunillera, president de la Fundació, i la Glòria Nasarre, vocal i membre des de fa molts anys de la Fundació, ens han fet cinc cèntims de les activitats que duen a terme i dels projectes que hi ha en marxa en aquest espai tan emblemàtic de la Conca d’Òdena.

Què és la Fundació La Tossa de Montbui?

Glòria: És una entitat sorgida fa molts anys, cap al 1958, que va començar essent Els Amics de la Tossa, després es va dir Patronat de la Tossa i finalment, el 1994, es va convertir en una fundació, per raons legals.

Som una colla de voluntaris que van variant amb els anys, perquè com en tot voluntariat, hi ha moviment. Actualment som 16 persones de diverses edats i procedents de Montbui, Igualada…

Joan: Som una entitat oberta a tothom, ni que la Tossa estigui ubicada a Montbui, pensem que és un patrimoni comarcal.

I el Consorci de la Tossa, qui en forma part?

G: L’any 2004 es va fundar el Consorci que és un ens públic que depèn de l’Ajuntament de Montbui i que està format per tres persones de l’ajuntament i tres persones de la Fundació. Aquest consorci es va fundar perquè la Fundació tota sola no podíem tirar endavant les moltes necessitats que hi ha a la Tossa. En aquell moment no hi havia ni aigua corrent ni llum amb potència suficient i feia falta molta ajuda, per això es va buscar el suport de l’administració pública per facilitar i tenir més lleugeresa a l’hora d’arribar a subvencions, que com a entitat no podíem demanar i en canvi, com a consorci sí.

J: Gràcies a aquestes subvencions i el treball conjunt amb l’Ajuntament mitjançant aquest consorci es poden tirar endavant aquestes obres de millora, com per exemple les que s’han fet a la torre i ara s’està començant a treballar en les muralles, de les quals se n’està fent un estudi. Aquestes muralles sabem que hi eren, però no sabem què hi ha realment, on són. El primer que s’ha de fer és una tasca de neteja per veure què tenim i aleshores decidir què es fa. Són projectes costosos i molt a llarg termini.

Nosaltres, com a Fundació, no tenim la capacitat econòmica per dur a terme aquestes actuacions.

Quins són els vostres objectius?

G: Els nostres principals objectius són el manteniment de l’entorn i fer totes les millores possibles.

Nosaltres, com a fundació treballem sobretot en les activitats culturals que fem cada any, que són la Festa de la Candelera, l’Aplec del Roser i la festa de la tardor, a més de concerts, exposicions.

J: Fem el manteniment del dia a dia, la neteja de l’entorn, desbrossaments, treballs de neteja… Tots els diumenges obrim, de 2/4 d’11 a les 2, fem atenció al públic, perquè malgrat que hi ha una oficina de Turisme, no hi ha diners per pagar una persona que se n’encarregui, per tant ho fem els voluntaris, tots els diumenges. De tant en tant som víctimes d’actes vandàlics que malmeten instal·lacions i des de la Fundació anem treballant per deixar-ho tot en ordre.

Un altre dels projectes que hi ha per davant és la museïtzació de la Torre. Ara es troba en procés de licitació i segurament podrem gaudir d’un audiovisual immersiu per conèixer la història del lloc.

G: Des de la Fundació també ens encarreguem de les visites guiades a la Tossa. Estem en contacte directe amb Anoia Turisme del Consell Comarcal i a través de la pàgina web a vegades també ens truquen per fer visites, tant de grups escolars com turistes. Sempre són molt ben acollides i estem oberts a qualsevol activitat de promoció turística.

Formem part de l’Anoia Terra de Castells i ens agradaria, donada la ubicació de la Tossa i al fet que s’hi pot accedir per carretera, ser com un punt neuràlgic i convertir-nos en un centre d’interpretació de castells, ja que des d’aquí es poden ubicar molts dels castells de frontera de la zona.

Qui són els Amics de la Tossa?

G: L’any 2014 va néixer un grup de persones interessades en la Tossa, que té l’eslògan “Si estimes la Tossa, fes-te’n amic”. Ara ja gairebé som més de 50 i fan una aportació econòmica. Per a nosaltres és molt important comptar amb aquests Amics de la Tossa perquè ens ajuden.

J: una de les darreres coses que hem fet gràcies a ells és refer un plafó d’ocells de la zona que tenim, que ens el van vandalitzar i s’ha hagut de fer nou. Sense les seves aportacions no ho hauríem pogut fer.

Què ha de fer algú que vulgui fer-se Amic de la Tossa?

G.: Doncs només posar-se en contacte amb nosaltres, l’aportació econòmica és lliure a partir de 20 euros l’any i si li agrada venir a ajudar-nos, mans sempre en fan falta.

J: A la nostra pàgina web, que sempre està actualitzada hi ha un enllaç on s’explica tot i el codi QR que hi ha en aquesta entrevista, també us dirigirà a la web des d’on us podeu fer Amics de la Tossa.

El restaurant, en aquests moments està tancat oi?

J: Sí, de resultes del tancament per la pandèmia, el restaurant va tancar i des d’aleshores no hem trobat encara ningú que se’n vulgui fer càrrec, que vulgui agafar la concessió. És una llàstima perquè està situat en un entorn molt bo i sempre ha estat un restaurant que ha portat molta gent. A part de ser un negoci, és un servei que es dona a la gent, que es troba a faltar i que la gent demana.