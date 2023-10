Can Mata es converteix en la primera planta de producció de biometà a gran escala de l’Estat Espanyol

Avui divendres s’ha dut a terme a l’abocador de Can Mata (Hostalets de Pierola) la inauguració de la primera planta de producció de biometà a gran escala de tot l’Estat Espanyol. El conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort ha afirmat que aquesta planta és “Una mostra d’allò que anem explicant des de fa dos anys. El govern invertirà 80 milions d’euros en el pla de biogàs; amb aquest pla reduirem 350.000 tones d’emissions de CO2 cada any, i la planta de Can Mata és una bona mostra d’un projecte que encaixa perfectament amb aquest pla del biogàs. El nostre país serà un punt estratègic de la generació de biogàs de tot l’Estat”.

La inauguració ha estat aquest matí amb el conseller David Mascort, acompanyat d’altres autoritats i representants del món empresarial. La instal·lació ha estat finançada per les empreses privades PreZero España (especialitzada en prestació de serveis urbans i desenvolupament de solucions d’economia circular), Waga Energy (líder en producció de biometà a partir del biogàs de dipòsit controlat) i Nedgia (distribuïdora de gas del grup Naturgy).

Anualment s’injectarà 70 GWh de gas renovable a la xarxa de Nedgia, l’equivalent al consum de 14.000 llars.

La “vida” de la instal·lació serà en funció de la quantitat de temps que hi continuïn arribant residus; si l’abocador tanqués avui, podria continuar generant biogàs fins d’aquí a 20-25 anys. En el moment en el qual l’abocador arribi a la seva capacitat màxima – que s’estima que serà d’aquí a 1 any i mig o 2- encara tindrà “vida útil” fins a l’any 2045-2050. Actualment, s’està treballant en una ampliació de l’abocador, que farà que aquest any i mig / dos, passi a ser 10 anys, la qual cosa allargaria la “vida” de l’abocador 10 anys més.

Com funcionarà l’abocador?

Els residus que es generen tant domèstics com industrials es porten a la planta de tractament i allà se separa la matèria reutilitzable i la que ja no serveix; a 1 km de l’abocador hi ha la planta de tractament de l’àrea metropolitana de Barcelona, que tracta el residu dels contenidors grisos. Els residus que venen de la planta de tractament, s’aboquen al dispositiu controlat de residus de Can Mata a on es fa una captació i valorització de biogàs. Posteriorment, es porta a la planta de Transformació de Biogàs a Biometà; allà dins, a través de la filtració per membrana s’elimina el CO2 i després es fa una destil·lació criogènica del biogàs per mitjà de separar el metà de l’oxigen i el nitrogen. Després d’aquest procés, representa que ja s’ha convertit el biogàs en biometà, i per tant s’injecta a la xarxa de gas (biometà pur en un 98%), que serà de consum per llars i indústria.