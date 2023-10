TEDxIgualada és un esdeveniment independent que s’organitza voluntàriament per un grup de persones apassionades pel poder transformador de les grans idees.

TED és una organització no lucrativa dedicada a la difusió d’idees, generalment en forma de xerrades curtes i potents. Es va iniciar el 1984 com una conferència on van convergir Tecnologia, Entreteniment i Disseny, i en l’actualitat cobreix gairebé tots els àmbits de coneixement –des de la cultura, l’art o la ciència, fins el medi ambient o els problemes mundials–. Es poden trobar xerrades en més de 100 idiomes, també en català. El 2009 TED va crear un programa per llicenciar el model sota la marca TEDx i així facilitar l’organització d’esdeveniments tipus TED a nivell local arreu del món i organitzats de forma independent i voluntària. Després de mesos de gestió de la sol·licitud TEDxIgualada es va llicenciar el 2021 per ser organitzat a la nostra ciutat. El 2022 va renovar amb èxit la seva llicència estàndard per superar la limitació d’aforament de 100 espectadors de la majoria de TEDx del món.

TEDxIgualada és només de ponents d’Igualada o no té res a veure, és simplement la identitat de marca “made a Igualada” però que venen ponents d’arreu?

Els ponents poden ser d’arreu del món. L’única limitació de l’organització és evitar xerrades amb continguts polítics, religiosos o comercials per subliminals que siguin. Des de TEDxIgualada sempre intentem tenir ponents del nostre territori i demanem que la xerrada sigui en català. La marca TEDxIgualada fa referència a un esdeveniment tipus TED on la “x” indica que s’organitza de forma independent en aquest cas des d’Igualada i per al món. Aquest model ens permet tant als ponents com a la comunitat TEDxIgualada, tenir un altaveu per presentar idees des de la nostra cultura i territori, per ser compartides arreu del món a través del portal global de TED, un altaveu que arriba a un públic mundial de milions de seguidors amb bilions de visualitzacions. Allà es mostren els nostres ponents en català amb transcripció a l’anglès i a altres idiomes de la plataforma.

És la tercera edició. Quines han estat les altres dues?

El primer TEDxIgualada es va celebrar l’octubre de 2021 sota el tema “VERSIONS, o de com evolucionem a partir de les experiències que vivim, interpretem i compartim”. Vam inspirar 8 ponents al voltant d’aquest concepte. L’octubre de 2022 vam celebrar la segona edició de TEDxIgualada que va girar al voltant del tema “REFRACCIONS, o de com les idees com la llum il·luminen la nostra societat i s’amplifiquen en ser transmeses”. Totes les xerrades i imatges de les respectives edicions es poden visualitzar a la web: tedxigualada.com

Quant de temps li dediqueu a les noves edicions del TEDx?

És difícil saber el nombre d’hores perquè un equip de voluntaris treballem durant tot l’any en la seva organització. Inicialment en reunions online i presencials mensuals i, a mida que s’apropa la data de l’esdeveniment, en reunions quinzenals, setmanals i ja diàries per ultimar detalls la setmana prèvia al “Dia T”. Ens organitzem en 4 vagons especialitzats en tasques concretes: logística, ponents, patrocinadors i comunicació, on cada vagó està format per un equip de voluntaris que hi treballem durant l’any amb més o menys intensitat segons la fase que abordem del calendari. Al web hi podeu descobrir l’equip actual.

Aquest any, per què els Sentits?

Cada edició ha de tenir un tema prou interessant i genèric per inspirar ponents i esdeveniments. El tema s’envia a TED USA per ser validat i finalment es consolida per pivotar l’organització al seu volant. Aquesta edició 2023 proposem el tema Sentits.

Els Sentits els podem entendre com cada un dels 33 mecanismes que disposem per percebre el nostre entorn i el nostre interior, i ser conscients de què ens envolta, què fem i què som. Així, els entenem com a experiències sensorials que convergeixen en el nostre cervell per crear un relat fascinant sobre la nostra existència en el món que compartim. Però Sentits també es pot referir a molts altres conceptes que poden inspirar idees al voltant del sentit moral, el sentit comú, el sentit de direcció o el significat i propòsit de les coses. També és un concepte que ens agrada en el context que vivim d’evolució de la intel·ligència artificial per tractar-se d’una concepció encara molt humana i, de moment, no assolible per aquesta tecnologia encara que des d’aquesta edició s’hagi consolidat com una eina més per a l’organització.

Amb quins criteris escolliu els ponents?

Contactem els ponents de diferents maneres. Alguns directament per proximitat, d’altres a través de terceres persones que tenim amistat en comú i d’altres han presentat la seva candidatura contactant a través de la web. TED és una marca reconeguda arreu i popular en diferents àmbits i sectors. Això fa que els ponents siguin receptius a participar per utilitzar la plataforma com altaveu i escenari per a les seves idees.

Quants treballeu per a TEDxIgualada i quins càrrecs teniu?

L’equip que considerem principal o titular disponible tot l’any és de 17 persones i per al dia de l’esdeveniment s’incorporen una vintena de persones voluntàries més per facilitar l’atenció a públic, ponents i patrocinadors.

En Jordi Solà és qui porta la direcció i llicència de TEDxIgualada; en David Regordosa, s’encarrega de la Relació amb ponents juntament amb l’Stephanie Marko qui lidera Producció i logística amb l’equip format per la Montse Olivan, la Triny Gutiérrez, en Xavi Prat i en Joan Ramis; en Cesc Alcaraz qui lidera Relacions amb patrocinadors i les finances juntament amb la Rosana Isasi, i en Carles Ramos a càrrec de Comunicació juntament amb la Bet Altarriba, en Kenny Honores, la Mireia Tomàs i la Carla Ramis. També la Maria Cocis que s’encarrega de la traducció i transcripció de les xerrades per pujar-les al portal TEDx.

Finalment, la Xènia Castelltort i en Josep Maria Deu que fan el coaching a ponents i presentació de l’acte. No menys important és la tasca dels col·laboradors, empreses i autònoms que aporten el seu coneixement, serveis o productes per a la producció de l’acte.

Demà, dissabte, 3a edició de TEDxIgualada

Heu de passar comptes de sol·licituds i permisos per fer-lo? Justificar les temàtiques i els ponents?

TED ens revisa cada edició realitzada abans de renovar per a una nova edició. Per exemple des de TED ens revisen els resultats de les enquestes de públic que hem d’enviar abans de 48 h després de l’esdeveniment, el material audiovisual, les imatges publicades a Flickr, vídeos a Youtube, xarxes socials, la web, etc. Per mantenir la llicència cal realitzar un nou esdeveniment abans d’un any de concloure l’anterior. En organitzar una nova edició, hem d’aplicar novament a TED tot indicant quin tema i la justificació de la seva elecció. A partir del moment que ens l’aproven ja podem començar a organitzar-lo. Realment hi ha molta llibertat i autonomia de gestió de l’esdeveniment mentre mantinguem la qualitat de l’espectacle i se segueixi la línia editorial i d’estil de la marca.

Quins patrocinadors teniu?

Enguany tenim nous patrocinadors i el més important, patrocinadors que repeteixen i d’altres que inclús han incrementat la seva contribució. Volem aprofitar per agrair la seva contribució i sobretot per formar part d’una comunitat única dedicada a la tecnologia, l’entreteniment, el disseny, la cultura, la innovació, la sostenibilitat i el coneixement en general. Uns patrocinadors que donen suport a la difusió de grans idees des d’Igualada i per al món. Els agrupem en Socis corporatius que donen suport a TEDxIgualada a través de finançament econòmic, i Col·laboradors, estretament amb TEDxIgualada per aportar temps, coneixement, experiència i serveis, des de l’organització fins a la producció de l’esdeveniment.

Participen entitats i associacions? Quines?

Sí, aquesta edició comptem amb TICAnoia, que participa amb suport econòmic i de gestió i l’Ajuntament d’Igualada i l’Ateneu Igualadí amb la cessió d’espais per al dia de l’esdeveniment.

Quin missatge voleu donar a la gent que ve al TEDx d’enguany?

Us esperem el proper 21 d’octubre al Teatre Municipal de l’Ateneu amb 7 ponents de luxe i actuacions i una festa final en una instal·lació extraordinària al pati exterior de l’Ateneu. És un espectacle de les idees al qual has de venir en companyia per reflexionar i debatre al final de festa. Queden poques entrades així que no esperis a l’últim dia per adquirir-les! En aquesta edició comptarem amb la igualadina Raquel Riba Rossy (Lola Vendetta), llicenciada en belles arts; Asun Galera, nanotecnòloga i investigadora del CERPIE de la UPC; Montserrat Guàrdia, enginyera especialitzada en blockchain i intel·ligència artificial; Julia de León, investigadora de l’Institut d’Astrofísica de Canàries i especialitzada en l’estudi dels cossos menors del sistema solar; Susana Fernández, psicòloga de la sobreprotecció i especialitzada en donar suport a les famílies en temes relacionats amb l’educació infantil; Christian Garcia, periodista i comunicador, que després d’una llarga trajectòria va haver de replantejar la seva carrera a causa de la seva discapacitat visual i Jordi Gràcia, comunicador i coach de comunicació personal.

El tema que identifica l’edició d’aquest any de TEDxIgualada…

Sentits, mecanismes que ens permeten percebre’ns com som i també orientar-nos, però sobretot entesos com la facultat que tenim les persones en comú per discernir i raonar sobre el que ens envolta.