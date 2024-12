Buff dona 1.700 mascaretes a l’Hospital d’Igualada per als pacients oncològics

L’Hospital Universitari d’Igualada ha rebut el donatiu de 1.713 mascaretes de l’empresa Original Buff, SA. Es tracta de mascaretes amb un disseny original, que compten amb filtres de tres capes que proporcionen un 98% d’eficiència de filtració bacteriana. L’hospital igualadí ha distribuït aquestes mascaretes entre els malalts que reben tractament oncològic i pacients amb tractament immunosupressor en un moment en que l’alta circulació de virus respiratoris, com la grip, el VRS i la Covid, podria comprometre la seva salut.

La donació s’ha fet aquest dilluns 16 de desembre, amb la presència del CEO d’Original Buff, SA, David Camps, el director assistencial del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), Jordi Monedero i el gerent del CSA, Ignasi Riera. Jordi Monedero ha transmès l’agraïment en nom de la institució i dels pacients i ha apuntat que “aquesta donació ens ajuda a reforçar la protecció dels pacients més vulnerables en un moment especialment sensible per a la seva salut”. “A més, volem aprofitar per recordar que la millor manera de protegir aquests col·lectius és mitjançant la prevenció, i la vacunació continua sent una eina essencial”, subratlla Monedero.

Per altra banda, David Camps, destaca que “la salut i el benestar de les persones estan al centre dels nostres valors. A BUFF® volem anar més enllà de la nostra activitat diària i aportar solucions tangibles a qui més ho necessita. Amb aquesta donació, esperem oferir una petita ajuda per millorar la qualitat de vida dels pacients i mostrar el nostre suport als professionals que vetllen per ells cada dia.”.