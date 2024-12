Les patgesses pioneres: els Reis del nucli antic de Montbui celebren 50 anys

Aquest gener del 2025, la Cavalcada de Reis de Montbui Poble arriba a una fita històrica: 50 anys. Fundada el desembre de 1974 per quatre noies adolescents, va ser la primera agrupació que incloïa dones en els papers de patgesses. De fet, en la seva primera edició, tots els personatges eren femenins, un fet revolucionari per a l’època, ja que no es coneix cap altra entitat a Catalunya que comptes amb dones per aquesta funció.

Una tradició que va néixer entre adolescents

La primera Cavalcada va sorgir de l’entusiasme de quatre noies joves, que, amb l’ajuda de les dones de l’associació Els Pastorets, van organitzar l’esdeveniment. Es reunien al local parroquial. Aquell any, només comptaven amb un vehicle, un DKW cedit pel pare d’una de les fundadores. Les patgesses, dotze en total, encarregades de portar els regals a les cases, van enfrontar-se aquesta tasca que inicialment generava cert recel entre les famílies per la joventut de les organitzadores.

L’èxit d’aquella primera prova va ser rotund, i l’any següent, més persones es van sumar al projecte. Gràcies a l’ajuda de la comunitat, es van cosir vestits nous i es van aconseguir més vehicles per ampliar la comitiva.

Creixement i innovació

El 1976, ja eren 22 patgesses, un rei, un tractor, un camió i la DKW. Aquell any van repartir 130 paquets i van recaptar 1.600 pessetes amb donacions voluntàries. El 1977 van rebre la primera subvenció, destinada a comprar caramels, i van aconseguir més vehicles per a la Cavalcada, a més d’un espai als vestuaris del camp de futbol, un lloc més discret per preparar-se i no aixecar la sospita dels infants del poble.

A partir de 1978, els tres Reis es van convertir en els protagonistes, cadascun amb un Mahari i acompanyats per diversos tractors. A partir de l’any 1982 es van fer les arribades dels Reis de diferents maneres, a cavall, amb autocar d’època, amb jeeps, i d’altres maneres fins a poder tenir una carrossa.

Un llegat viu

Des de llavors, cada Nit de Reis, els nens i nenes de Montbui nucli han viscut la màgia d’aquesta Cavalcada, que continua innovant cada any gràcies a l’esforç dels joves del poble. Avui, decoren les carrosses, organitzen activitats i fins i tot han creat un himne que acompanya la desfilada pels carrers. Avui dia són un centenar de persones les que col·laboren en la Cavalcada portant la il·lusió als nens i nenes del poble i les masies.

Les joves que van impulsar la Cavalcada el 1974, avui dones grans, recorden amb emoció els inicis d’aquesta tradició tan arrelada al poble. Expliquen la seva història acompanyades d’una llibreta on tenen anotada una petita crònica de cada edició. “El que més ens agrada és veure com el que vam començar nosaltres ha anat passant de generació en generació”, expliquen. “Hem vist els nostres fills i ara els nostres nets fent de Reis i de patges. És molt bonic veure com aquella petita aventura d’adolescents s’ha convertit en una tradició viva que omple d’il·lusió el poble cada nit de Reis”.

Montbui nucli celebra mig segle d’una tradició que va començar amb la il·lusió de quatre adolescents i que, gràcies a la implicació del poble, ha esdevingut un símbol de comunitat i màgia per a tots els seus habitants que conviden a familiars i amics per gaudir d’aquesta festa.

Tothom ja espera, com de costum, l’últim diumenge de desembre, aquest any el dia 29, quan arriba el Patge Faruc al teatre de l’Ateneu per a recollir les cartes dels nens i nenes es dona el tret de sortida i comença el compte enrere per la Nit de Reis.

La celebració d’aquest 50è aniversari inclourà una exposició de fotografies, vestuaris antics i altres elements que formen part de la història de l’entitat. L’exposició s’inaugurarà el dissabte 11 de gener i es podrà visitar durant tot el mes a la Parròquia de Santa Margarida de Montbui del nucli antic.