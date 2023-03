Aquest diumenge comença la XXIX edició del Festival d’Orgue d’Igualada

El Departament de Promoció Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, torna a organitzar un any més el Festival Internacional d’orgue, que arriba ja a la seva XXIX edició. Recordem que aquest festival té com a director artístic a Joan Paradell i Solé, organista emèrit de les celebracions litúrgiques del Sant Pare a la Basílica de San Pere del Vaticà i de la Capella musical Pontifícia “Sixtina”. Les presentacions dels concerts seran a càrrec de Jaume Planas i Miquel. Els concerts tindran lloc tots els diumenges del 5 de març al 2 d’abril, a les 6 de la tarda, a la Basílica de Santa Maria d’Igualada. És un privilegi poder gaudir dels concerts programats amb l’incomparable marc del retaule barroc com a fons. L’entrada serà gratuïta.

El primer concert serà a càrrec de Margherita Sciddurlo, acompanyada del saxofonista Paolo Debenedetto, ambdós d’Itàlia. Interpretaran peces de Donizetti, Colombier, Slogedal, Tagliaferri i Berzona, Piazzolla, Iturralde i Anselmi.

El dia 12 de març comptarem amb el concert de l’eslovac Stanislav Surin, amb composicions de Cabanilles, Bach, Franck, Schneider-Trnaviský, Surin i Strejc. El tercer concert, coincidint amb la festivitat de Sant Josep, el duo format per Roman Perucki, amb Maria Perucka al violí, de Polònia, oferiran obres de Bach, Kruczek, Mendelssohn, Rheinberger i Massenet.

El darrer diumenge de març, l’organista alemany, Franz Hauk , oferirà un concert amb composicions de Bach, Franck, Guilmant i Vierne. Com a cloenda del Festival, Vicenç Prunés, organista titular de Sant Esteve de Granollers, acompanyat del Cor de cambra Fòrum Vocal, dirigit per Xavier Sans, interpretaran obres de Dubois i Diport. Destaquem la presència de Marc Casas (timbales), Anabel Real (soprano), Joan Mas (tenor) i Joan Garcia-Gomà (baríton).

El dissenyador del programa del Festival és l’igualadí Arnau Gràcia.

Diumenge, primer concert

Aquest diumenge, a les 6 de la tarda a la basílica de Santa Maria tindrà lloc el primer dels concert d’aquesta edició. Anirà a càrrec Margherita Sciddurlo a l’orgue i Paolo Debenedetto al saxofon que interpretaran obres de Donizetti, Colombier, Slogedal, Tagliaferri, Iturralde i Alselmi. Sciddurlo és catedràtica d’Orgue del Conservatori Nino Rota de Monopoli i Debenedetto és catedràtic de saxofon del Conservatori N. Piccinni de Bari.