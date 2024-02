A punt la 12a edició del FineArt dedicada a la fotografia social i documental

Publicitat

FineArt Igualada enguany celebra la seva dotzena edició amb propostes que donen protagonisme a la fotografia social i documental. En aquesta edició, l’esdeveniment, que ja és referència arreu de l’Estat, utilitza el potencial de la fotografia per apropar al públic, d’una manera reflexiva, a la realitat social i cultural que ens envolta. Per fer-ho, es reparteixen les diferents propostes visuals en una quinzena d’espais expositius de la ciutat.

Del 23 de febrer al 17 de març es podrà gaudir d’un programa extens de fotografia i activitats paral·leles amb les obres d’una setantena de fotògrafs provinents d’arreu del món com són els alemanys Gunnar Knechtel i Karen Pullich, o la italiana Myriam Meloni; així com autors d’Andalusia, Navarra, País Basc, València i Catalunya.

Obres de grans fotoperiodistes

Enguany destaquen les obres de grans fotoperiodistes, tant en mostres individuals com col·lectives. Al costat de noms com la Myriam Meloni, Alfons Rodríguez, Jordi Oliver i els igualadins Maria Gregori i Marc Quintana, es troba l’obra col·lectiva de Creadores de Conciencia amb quaranta dels fotoperiodistes més reconeguts actualment.

També destaca l’exposició Guerrer@s, una iniciativa de fotografia documental que mostra la complexa situació actual que afecta a tots els àmbits de la vida, a través de la mirada de 67 fotògrafs. Julio Carbó i l’associació Catalunya Mirades Solidaries s’uneixen per homenatjar al veterà Joan Guerrero.

A més, hi trobem altres noms de reconeixement dins l’àmbit fotogràfic com són Raquel Aznar, Pau de la Calle, Karen Pullich, Gisela Pretel, Alfons Rodríguez, Manel Serra, Asier Gogortza, Sara Boldú, Toni Barbany, Beatriz Mínguez, Robert Ramos, i Jordi Cotrina, entre d’altres.

L’esdeveniment també ofereix les fotografies del Premi Ciutat d’Igualada Procopi Llucià i el 73è Trofeu Pell de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, les fotografies de la ONG Sary Feo, el Premi Miravisions de Fotoperiodisme 2023 i la mostra fotogràfica dels Centres Educatius de l’Anoia.

Per la seva banda, les escoles de disseny i fotografia continuen apostant per FineArt. Es mostren els treballs dels alumnes de l’EAM Leandre Cristòfol, de GrisArt, de l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya (IEFC), d’Elisava, de Fotoespai B.C.I., de l’Escola Groc, de la Gaspar Escola Municipal d’Art i Disseny, de El Observatorio, de l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona, de l’Escola d’Art d’Olot, del TecnoCampus Mataró i de l’Aula de Fotografia Lídia Carbonell.

Activitats complementàries i visites guiades

Les exposicions es complementen amb activitats relacionades amb el món de la fotografia com són les visites guiades, les taules rodones, els tallers i xerrades, així com altres activitats complementaries que donen vida a l’esdeveniment.

Visites guiades com la de l’Iñaki Izquierdo, el Robert Ramos, el Gunnar Knechtel, la Raquel Aznar, la Sara Boldú o la Beatriz Mínguez, entre d’altres. Taules rodones sobre els fotoperiodistes com a notaris de la realitat social; i al voltant de l’exposició de Maria Gregori, Atrapades?, on s’abordaran els reptes contemporanis derivats de la gestió dels humans enfront les plantes.

També trobem els tallers de la Lídia Carbonell, el taller experimental per a joves o el de fotografia nocturna; així com la xerrada sobre la transformació de l’art. Entre aquestes activitats es troba el Ral·li FineArt Igualada de fotografia, celebrat per vuitè any consecutiu.

A més, enguany i com a novetat es celebrarà un mercat de fotollibres i fotografia i s’instal·larà una càmera fosca a la MaCa, el nou espai expositiu d’aquesta edició.

A través de les xarxes socials FineArt Igualada (Facebook, Twitter – @fineartigualada i Instagram – fineartigualada) comunica totes les novetats i podeu etiquetar les vostres fotografies amb el hashtag #Fineartigd24. També podeu accedir a tota la informació a través de la web: www.fineartigualada.cat.

