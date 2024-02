Jordi Mier deixa l’Igualada Femení Grupo Guzman

Publicitat

L’Igualada Femení Grupo Guzman i Jordi Mier han decidit de mutu acord la no continuïtat del tècnic a la banqueta de l’equip de l’Ok Liga Iberdrola. Una decisió difícil per la bona feina feta per Mier però inevitable per la situació esportiva del conjunt. En quinze jornades de lliga les de la capital de l’Anoia han sumat set punts, guanyant dos partits i empatant un. Actualment, l’equip ocupa la tretzena plaça, posició amb la qual perdria la categoria.

En el comunicat el club ha agraït la feina de Jordi Mier, “destacant la temporada passada on junts vam assolir la permanència”. El tècnic es va incorporar al febrer de l’any passat signant un gran final de temporada on l’equip va aconseguir sumar onze punts en les set últimes jornades.

L’Igualada Femení Grupo Guzman tornarà a jugar dissabte a Les Comes contra el HC Coruña. Per poder continuar treballant amb normalitat des del club ja es treballa en la incorporació d’un nou entrenador.

