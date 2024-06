A propòsit del 90è aniversari del Club Natació Igualada

Una completa exposició sobre els 90 anys d’història del Club Natació Igualada, fundat el 1934, és tota una oportunitat per descobrir gairebé pas a pas els principals fets esdevinguts al llarg d’aquestes nou dècades, i protagonitzats per tots els seus associats. Això és, només una exhibició retrospectiva amb material gràfic i certes anotacions (arxius de l’entitat) permet de reconstruir aquest relat longeu d’una mostra conduïda per Eduard Creus i Vilarrúbias, i dissenyada per 4M Visual Studio i el fotògraf Josep Balcells; una remembrança que ocupa, des del 16 de maig passat, la Sala Municipal d’Exposicions. I és en aquest espai on es va fer un acte oficial d’inauguració, el divendres 24 de maig, comptant amb la presència de l’alcalde d’Igualada, Marc Castells i Berzosa; la regidora d’Esports, Patricia Illa i Borge; la regidora de Cultura, Carme Riera i Minguet; el regidor de Relacions Institucionals, Pere Camps i Oviedo; el president del Club, David Ramis i Ballabriga; el vicepresident de la Reial Federació Espanyola de Natació i President d’Honor de la Federació Catalana de Natació, Enric Bertran i Campañà; i el mateix comissari de l’exposició, Eduard Creus i Vilarrúbias, els quals, en llurs parlaments, més enllà de remetre’s a la festa i posar en valor aquests 90 anys d’història del club van subratllar que aquesta entitat s’hagi convertit en quelcom més que una entitat esportiva, implicada en diverses disciplines, i esdevenint tot un referent social i cultural per a la ciutadania igualadina.

Òbviament, un recorregut per l’exposició proposa, de primer, l’observació de la importància dels colors blau i blanc –una harmoniosa i ocorrent al·lusió al principal element que dona vida a l’entitat, l’aigua– que apunten a ser tot un reclam per a incorporar visualment la longeva història d’aquest club i dels seus protagonistes fins arribar als nostres dies amb una perspectiva de futur summament optimista. Això és, aquesta mostra ens convida a submergir-nos en la viva crònica del Club Natació Igualada, a partir d’una lectura pausada dels diferents textos que expliquen cadascuna de les testimonials seqüències fotogràfiques. De la mateixa manera, val a esmentar l’interès històric que ofereixen alguns elements: medalles, trofeus i altres andròmines, com a petits tresors i records.

Un breu repàs a la llarga vida d’aquest club, el més antic d’Igualada, i també el més condecorat de la Natació catalana, no sense assistir a certes vicissituds, ens trasllada a unes primeres exhibicions de natació que van donar pas a la inauguració oficial de l’anomenada Piscina del Molí Nou, a l’agost del 1934, amb esportistes locals integrants al que, originàriament i oficiosament, seria el Club Natació Igualada. Així, a partir de 1933, el club plenament constituït conformava una completa proposta de diversificació esportiva amb diferents seccions; de la mateixa manera que anaven guanyant importància diversos nedadors locals en participar d’importants competicions, passant a ser fins i tot la flor i la nata de la natació espanyola.

Avançant en el recorregut dels anys, el club després de celebrar les seves Noces d’argent, el 1959; en pocs anys, va veure realitat l’anhel d’una primera piscina coberta d’Igualada, possibilitant la pràctica de la natació durant els dies de clima advers. La pràctica total d’aquest esport i l’alt compromís esportiu de tots els integrants de l’entitat va contribuir a fer que l’Ajuntament d’Igualada concedís la Medalla al Mèrit esportiu al Club Natació Igualada, el 1972. Seguidament, el 1974, amb motiu dels 40 anys del club, l’entitat va participar en una significada renovació dels equips masculí i femení. Internats al 1984, es van celebrar les Noces d’or, època en què ja li havia estat reconegut íntegrament tot un lloable prestigi de l’entitat, ja sigui per part del mateix president de la Generalitat, Jordi Pujol, ja sigui amb la creació del Consell d’Honor del 50è aniversari, que va estar presidit pel Rei d’Espanya, Joan Carles I. D’altra banda, si bé la natació igualadina va estar a un pas de ser fitxada per a les Olimpíades del 92, aquest capítol de decepció no va alentir gens la viva activitat esportiva del club, en uns anys en què la trajectòria esportiva i social anava conquerint destacades fites fins a arribar a les anomenades Noces de platí. A aquestes, segueixen, l’any 2007, la inauguració del nou domicili social al carrer Òdena, després de 47 anys emplaçats al carrer de Sant Pau. En la memòria del club està ben imprès el final d’una vida de la piscina coberta del Molí Nou, el 2009; una circumstància, emperò, que coincideix amb la inauguració de les noves dependències del complex de l’INFINIT, un projecte en què el Club Natació Igualada hi va estar estretament compromès, des del primer moment.

Al cap i a la fi, fins ara mateix, l’entitat no ha cessat en la seva voluntat de superar qualsevol sotrac i continuar aconseguint els millors rèdits esportius; orientant-se expressament cap a la festa d’enguany; i -com no- cap a l’entusiasta propòsit de celebrar molts i molts anys.