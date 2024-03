«A l’era digital, la bustiada és el màrqueting de rebeŀlió»

Entrevista a Anna Bravo, CEO a Discom Publicitat

Em dic Anna Bravo i estic al davant de Discom Publicitat, una empresa que fa 15 anys va obrir el meu pare, el Carles. Segueixo, doncs, el que en diem empresa familiar, segurament l’estructura econòmica més consolidada i tradicional del nostre entorn. Fa quatre que estic aprenent al costat del pare.

Quina diferència hi ha entre bústies i cistelles publicitàries?

La diferència és important. L’entrega bústia a bústia és més lenta en el moment de fer-la, però cal dir què és molt més efectiva: Arriba a casa sí o sí.

Això té un poder impressionant perquè de sobte la teva marca és a les mans d’un possible client.

A les cistelles publicitàries mai es pot lliurar el cent per cent d’una campanya, com a molt un cinquanta per cent. Però en la postpandèmia hem descobert que les comunitats s’organitzen per distribuir la informació que arriba. La gent vol rebre informació, potser per contraposició a l’ús il·limitat del mòbil. És veritat que no sempre podem arribar a totes les bústies, ja que segons la legislació si hi ha cistella comunitària no es pot deixar la publicitat a la bústia. Intentem assessorar els nostres clients. Això també és part del nostre servei.

M’agradaria comentar que només les administracions públiques tenen dret a que tot el seu repartiment arribi a la bústia, també quan no s’hi vol publicitat. Exemples: ajuntaments, Consorci per la Normalització Lingüística o també algunes institucions privades com La Fira, La Mostra…

És cert que és el segon mitjà més eficaç?

El màrqueting directe és el canal de difusió publicitària més directe i amb més impacte visual. Dispensa que hi insisteixi, però amb aquest sistema, i si es té una bona estratègia de marca, amb la bustiada el client o possible client ho té a les mans. Llegeix, recorda, revisa, s’informa i decideix d’una forma més relaxada. Encara que no et compri, et recorda. Ara com ara, és una gran acció. Hi ha estudis que indiquen que la bustiada de publicitat, després de la pandèmia, és un sistema d’informació que torna a ser de gran interès.

La gent no està cansada de rebre pressió publicitària no sol·licitada?

La gent està hiperinformada. I té claríssim què vol o necessita en cada moment. Per aquesta raó, imprimir la teva publicitat i fer-la arribar amb un missatge és motivador, personal i diferent. Al “III Estudi de Publicitat Directa Real” es va realitzar una enquesta on es va concloure que «Les bustiades són el mitjà preferit dels consumidors per rebre publicitat, amb un 25% per davant de la TV amb un 24% i les xarxes socials amb un 19%». És perquè ho tries, mentre que en el món digital t’envaeixen. Un flyer és una oportunitat. A la gent li agrada que la sorprenguin .

“Fa temps que vam decidir diferenciar-nos per la qualitat del servei. La confiança en el nostre treball és un valor afegit.”

Com feu perquè hi hagi bon record de marca en la vostra feina?

Bona pregunta. L’objectiu de les bustiades és que el receptor tingui un primer impacte visual positiu i produeixi l’efecte desitjat, que no és altre que llegeixin la publicitat que acaben de rebre. Si la bustiada es combina amb una estratègia original i innovadora com et comentava, es pot aconseguir que el receptor tingui una primera impressió molt eficaç.

També cal aclarir que amb una sola bustiada a vegades no es té el retorn desitjat. S’ha de ser constant i ser conscient que la publicitat en paper és perquè et recordin quan tinguin la necessitat del teu producte. D’aquí que calgui la constància.

Quin tipus de clientela teniu?

La nostra clientela és molt variada, gràcies a la feina prèvia del meu pare tenim la sort de treballar amb institucions públiques, privades, grans corporacions i petites i mitjanes empreses. Tothom qui vulgui fer una bustiada és client nostre si ho vol. I et sorprendries dels nous clients que busquen aquesta informació en els darrers tres anys.

La impressió de fullets és car. Com minimitzeu el cost d’impressió i bustiada?

És la pregunta màgica. Tothom ens demana màxima difusió al preu més econòmic! I cal dir que bo, bonic i barat en aquest cas no funciona. Sobretot perquè busques serietat en l’encàrrec que estàs realitzant (arribar a les cases del client).

El que nosaltres sempre preguntem al nostre client és: què publicitem? I quin és el teu públic? En funció de la resposta intentem que el nostre client hagi d’invertir el mínim possible.

Quines altres modalitats de repartiment oferiu? Poming? Sampling? Stoppers? Aconselleu allò que seria més adequat per a cada producte?

Com empresa local que som coneixem profundament la població. Això ens permet oferir als nostres clients la màxima rendibilitat en el repartiment de la seva publicitat, optimitzant el seu pressupost en màrqueting directe.

El Sampling és entrega en mà. Poming és el porta a porta, requereix un disseny específic del flyer per penjar-lo a les portes. I la bustiada és la més coneguda.Oferim tot el que tenim a la web i sí, sempre assessorem al client depenent de les necessitats de la campanya. No es tracta només de posar papers a les bústies. Al darrere de cada fulletó hi ha molta feina i hi va la imatge de l’anunciant.

Què és el Geomarquèting?

El Geomàrqueting és una eina potent per poder concretar molt el públic al qual va destinat el producte de cada client. No tots els públics són per a totes les bustiades, així doncs amb el geomàrqueting dirigim la publicitat al target idoni que busca el client i tornem a optimitzar-li els recursos destinats a la campanya del màrqueting directe i emocional. Vol dir que lliurem la publicitat de cada client al lloc on pot tenir més impacte, millor recepció i acollida. La geolocalització és el procés de planificació i implementació d’activitats de màrqueting. És un mix: el producte, el preu, la promoció i el lloc. La combinació perfecta.

Quins són els terminis que doneu per fer una distribució estàndard des del moment que us lliuren el material?

Si la campanya és la Conca d’Òdena la bustiada dura 5/6 dies. En el cas que el client vulgui urbanitzacions o poblacions de fora de la Conca la durada se’n va a 8/10 dies. Aquí hi juga un bon paper internet. Podem posar informes en cada zona i per horaris i dies. Això ho fa més eficient.

Sou competitius en preus o us voleu diferenciar per la qualitat del servei?

Fa temps que vam decidir diferenciar-nos per la qualitat del servei. La confiança en el nostre treball és un valor afegit.

Arran d’això hem creat un producte nou, que està tenint molt d’èxit. És el tauler del QR, que està pensat per a clients que volen tenir presència permanent a les bústies. Es tracta d’un flyer que porta un QR creat per nosaltres. Aquí ajudem el client a ubicar el seu logo i una publicitat que va dintre pot canviar en el moment que la seva estratègia ho requereixi. És un flyer compartit entre marques i això el fa més atractiu. I des d’aquest mes també es reparteix amb La Veu. Un cost més baix per arribar a més de 25. 0000 llars.

Hi ha molt intrusisme en la vostra professió?

L’intrusisme i la competència deslleial són els nostres pitjors enemics. Aquesta és la pitjor competència que tenim.

Alguns anunciants donen la seva publicitat a persones que no tenen els permisos necessaris per exercir aquesta tasca, tot per estalviar-se uns diners que després es transformen en una despesa enorme quan descobreixen que no els han realitzat el repartiment com ells esperaven, i acaben venint amb nosaltres. És decebedor si trobes la teva inversió al contenidor del paper. Les coses han canviat molt, i la gent vol tenir experiències a les seves mans. El digital és interessant, però emocionar i crear interès no té competència.