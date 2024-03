L’Editorial: Reformar els habitatges antics

"És important establir metes clares i desenvolupar un pla integral que abordi les necessitats de les zones que necessiten una evident incidència de l’administració."

Aquesta setmana s’ha obert la convocatòria de les subvencions per a les reformes i/o façanes dels habitatges d’Igualada, així com de masoveria urbana. Són accions que també es realitzen en altres municipis de la comarca, i que acostumen a tenir una incidència més important en els nuclis antics, on es troben els habitatges més degradats amb el pas del temps.

La reforma d’aquests espais és crucial per revitalitzar àrees històriques perquè siguin més funcionals, estèticament agradables i adequades per a la vida moderna. És cert que el cost, una part del qual l’ha d’assumir el propietari, pot ser molt alt, sobretot perquè és important conservar i respectar l’arquitectura i el caràcter històric d’alguns edificis, protegint elements culturals significatius. Però, al mateix temps, és necessari no només per al manteniment i augment del valor del patrimoni familiar, sinó també perquè pobles i ciutats continuïn convidant a passejar-hi amb la sensació de netedat i seguretat.

Quant més deixat estar un poble, ciutat o barri, més fàcil és que sorgeixin problemes. I això està passant a Igualada, per exemple, amb una evident desertització del comerç al centre de la ciutat. Per solucionar-ho calen accions contundents i efectives de l’Ajuntament, però també voluntat ciutadana, especialment dels propietaris dels immobles. Si es posen eines, incentius fiscals i finançament per a projectes de reforma amb crèdits impositius, ajuts i préstecs a baix interès, no hi ha excusa possible.

La modernització de les infraestructures és també essencial per garantir que els barris siguin segurs i accessibles. Per exemple, amb més llum a les nits, però també amb millors voreres.

És important establir metes clares i desenvolupar un pla integral que abordi les necessitats a curt i llarg termini de les zones que necessiten una evident incidència de l’administració pública, com en el nucli antic d’Igualada, en assumptes que requereixen amplitud de mires, com l’habitatge i la seguretat.