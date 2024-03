La mirada del Centre Psicopedagògic Tales

En el viatge cap a l’aprenentatge, sovint ens centrem únicament en les capacitats individuals, oblidant que l’entorn i altres factors juguen un paper crucial. El Centre Psicopedagògic Tales abraça aquesta complexitat, reconeixent que el procés d’aprenentatge està influït per una sèrie de factors diversos.

Ens trobem amb molts casos on els pares acudeixen a nosaltres amb la creença que el seu fill simplement està distret i necessita reforç. No obstant això, en mirar més enllà, sovint descobrim que la situació és més profunda. Ens enfrontem a persones que es troben bloquejades en diversos aspectes, els quals obstaculitzen el seu progrés en àmbits acadèmics, emocionals i socials.

Al Centre Psicopedagògic Tales, tenen un enfocament familiar i personalitzat envers els alumnes. S’esforcen per adaptar-se a les seves necessitats individuals. Tot i que ofereixen eines, consells i suport per al procés d’aprenentatge, reconeixen que hi ha una miríada de factors, com ara biològics, conductuals i emocionals, en què la influència del centre és limitada.

És aquí on entra en joc la implicació de totes les parts interessades: l’individu mateix, la família, l’escola i altres agents educatius. És una col·laboració vital per desbloquejar el veritable potencial de cada individu i facilitar un entorn òptim per a l’aprenentatge i el creixement personal.

Al Centre Psicopedagògic Tales, estan compromesos a ser socis actius en aquest procés, proporcionant suport, orientació i recursos per al creixement holístic de cada persona. Creuen fermament que en abraçar tots els aspectes que influeixen en el procés d’aprenentatge, poden obrir noves portes cap a un futur més ric i satisfactori per a tots.