8-M: Dia Internacional de les Dones

El 8 de març és el Dia Internacional de les Dones, però en coneixem l’origen?

Fa anys el 8 de març era més conegut com el Dia de la Dona Treballadora. Això és perquè el 8 de març de 1857 milers de treballadores tèxtils van sortir als carrers de la ciutat de Nova York per protestar per les precàries condicions laborals que s’aplicaven, reivindicar una reducció de la jornada laboral i acabar amb el treball infantil. La manifestació va acabar amb unes 120 dones mortes.

El 25 de març de 1911, l’incendi d’una indústria tèxtil va acabar amb la vida de 123 dones i 23 homes, la majoria de les quals eren joves immigrants menors de 25 anys. Van morir perquè els responsables de la fàbrica tenien por dels robatoris i havien tancat tots els accessos. Moltes de les treballadores saltaven de les finestres, fins i tot d’un desè pis, per no morir cremades, però van acabar morint per les lesions i el fum que havien inhalat. Les treballadores d’aquesta mateixa fàbrica, un any abans, havien mantingut una vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. Després d’aquest fet hi van haver canvis importants en la legislació laboral i va néixer el Sindicat Internacional de Dones Treballadores Tèxtils.

Els orígens del Dia Internacional de les Dones estan lligats als moviments obrers i als partits socialistes dels Estats Units i Europa. Les dones del partit socialista nord-americà van ser les primeres a instaurar el Woman’s Day o Dia de la Dona, unes jornades de reflexió i acció.

La història del Dia Internacional de les Dones no es pot vincular a un únic esdeveniment aïllat, sinó que està formada per processos i esdeveniments que mostren una societat en transformació que es va fent cada vegada més complexa: la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, el sindicalisme femení de les primeres dècades del segle XX, la lluita pel sufragi femení, etc.

La data de la commemoració va anar canviant, fins que l’any 1914 es va instituir definitivament el 8 de març. El 8 de març de 2011 es va celebrar el primer “Dia Internacional de la Dona de les Nacions Unides” per l’ONU Dones, entitat de l’ONU per a la Igualtat de Gènere i l’Empoderament de la Dona, creada per l’Assemblea General de l’ONU.

Avui en dia, el 8-M serveix per recordar la lluita que totes aquestes dones van fer per la igualtat de gènere, per condemnar el masclisme, i reivindicar que homes i domes obtinguin els mateixos drets. Però recordeu: el Dia de les Dones és cada dia.