350 milions per l’Anoia

La Unió Europea té a punt un fons de recuperació històric davant les conseqüències socials i econòmiques de la crisi derivada de la pandèmia de la covid-19. Aquest fons dotarà, del 2021 al 2026, els països del nostre continent d’una gran capacitat per reconvertir la seva economia i crear ocupació. Espanya rebrà 140.000 milions d’euros i la Generalitat ha calculat que Catalunya pot optar a 30.000 milions. Fent servir els mateixos criteris que ha utilitzat el govern català, a la comarca de l’Anoia hauríem d’aspirar a captar 350 milions d’euros.

Des del Consell Comarcal de l’Anoia fa mesos que treballem en la creació de l’espai de concertació social i econòmic que permeti impulsar projectes per optar a aquests fons. Ja hem anunciat el primer pas, com és la creació del Pacte d’Acció Econòmica i Social de l’Anoia, amb els principals agents socials i econòmics de la comarca, a més dels Ajuntaments i els grups representats al Consell. Un equip tècnic de la institució ja està dedicat, des d’aquest mes de novembre, al 100% a aquest projecte que tindrà tres fases: diagnosi, creació de projectes i sol·licitud dels fons.

La crisi de la covid-19 és la tercera que viu l’Anoia sense haver aconseguit resoldre les anteriors. Plou sobre mullat, tenim un atur cronificat que castiga, majoritàriament les dones, els joves i els majors de 45 anys. Vam encadenar la crisi del tèxtil de finals dels anys 90 i principis dels 2000 amb la financera del 2008 i ara encadenem aquestes dues amb la del coronavirus. Hem de sortir d’aquesta dinàmica i preparar la comarca per trobar les oportunitats que aquesta crisi pot donar-nos i evitar que, per enèsima vegada, l’Anoia se situï a la cua i no a la locomotora de la recuperació.

Hem de ser capaços de captar els Fons Europeus que arribaran al país amb projectes concrets i provocar el salt endavant de la comarca, tantes vegades ajornat, que ens faci entrar de ple en tot allò que demanda l’economia del segle XXI i la creació d’ocupació que se’n deriva. És el moment de repensar l’economia de l’Anoia i fer que se situï al capdavant de projectes de canvi. A més d’apagar l’incendi actual, el Pacte que impulsem ha de ser un tallafocs per prevenir futurs incendis. L’afrontem amb aquesta mirada posada al mitjà termini.

Els Fons Europeus de la Recuperació marquen tres línies: transformació digital, transformació verda i feminisme i cohesió social. En una primera fase de dos anys, l’Estat preveu destinar els Fons a 10 grans polítiques tractores, que el president Pedro Sánchez va anunciar fa un mes, vinculades a aquests àmbits. Estem plenament alienats en concebre una recuperació digital, verda i feminista i social a aquesta crisi, per això ens comprometem a treballar perquè aquestes apostes es tradueixin en garantir un bon futur econòmic i, per extensió, també social del nostre territori. Ho necessitem urgentment.

Ja avisem: el Pacte que impulsem no volem que sigui un altre document que serveix per planificar la comarca i que queda en un calaix, ja n’hi ha hagut prou al llarg de les darreres dècades. El compromís i el finançament que tenim és per executar les mesures que s’acordin. El Consell Comarcal impulsa aquest Pacte d’Acció Econòmica i Social de l’Anoia perquè tot el que es planifiqui per avui sigui útil pel demà i esdevingui la veu de la comarca a l’hora de fer arribar a les administracions superiors les nostres demandes.

Creiem en el teixit productiu del nostre territori i en la capacitat d’adaptació de les persones treballadores de la comarca. I, sobretot, creiem que se’ns obre una gran oportunitat per a reconvertit l’economia de l’Anoia tot creant projectes acordats entre sector públic, privat i agents socials i econòmics per aixecar el dit i dir que volem els Fons Europeus de la Recuperació per a impulsar-los.