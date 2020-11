La UEA vol ajudar a promoure l’economia circular a les empreses

La covid-19 ha tingut un fort impacte per a les empreses de l’Anoia, fet que ha obligat a moltes empreses a transformar-se a correcuita per a adaptar-se a la nova realitat.

Per ajudar a les empreses en aquesta aposta trencadora i difícil però necessària i estratègica a la vegada, la UEA engega la iniciativa “Resiliència i oportunitats davant la nova realitat, la transformació cap a una economia circular”. Es tracta d’una aposta que pretén ajudar a les empreses a transformar la seva estratègia i anar cap a un model més circular, fent-les més competitives i resilients, es a dir, que surtin de les crisis millor posicionades i estiguin millor preparades pels canvis.

Es tracta d’un servei d’acompanyament només per a 50 empreses de l’Anoia, per analitzar la seva estratègia, detectar possibles canvis, millores, i projectes per a implementar l’economia circular a tots els seus nivells. Volem ajudar a que cada vegada més empreses de l’Anoia implementin solucions circular i innovadores que les facin competitives i resilients als canvis.

Innovació i oportunitats per a 50 empreses

Per tal de poder accedir a aquest servei que ajudarà a 50 empreses, la UEA ha posat a disposició un formulari d’inscripció per tal de detectar l’estat i les necessitats de les empreses que vulguin acollir-s’hi.

Aquestes 50 empreses podran disposar d’una visita, diagnosi i informe d’un grup d’experts en resiliència i oportunitats empresarials i economia circular. A més, participaran en jornades gratuïtes i sessions de treball col·lectives per trobar projectes entre empreses i se’ls assessorarà en el procés del projecte així com de les ajudes i subvencions directes existents per seu finançament

La selecció de les 50 empreses participants es farà segons el grau d’innovació, impacte positiu en la circularitat i grau de viabilitat tècnica i econòmica, i serà especialment important l’interès i la voluntat que tingui l’empresa per avançar en matèria de circularitat en la seva estratègia. Aquest projecte es porta a terme amb la col·laboració de l’Agència de Residus de Catalunya.

Des de la UEA afirmen que “estem convençuts que les empreses que no es transformin ara desapareixeran, per això ens hem de preguntar: com serà aquesta nova realitat? Ningú ho sap del cert, però el que es evident es que la societat mateixa, els proveïdors, els clients, les administracions… estan empenyent cap a una economia més verda i digital”.

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Pacte Verd Europeu (Green Deal), entre d’altres, son iniciatives globals molt potents encaminades a fer del planeta un lloc més habitable, amb objectius clars i ambiciosos pel 2030 i pel 2050, en el cas del Green Deal.