Mor a Mèxic l’escolapi igualadí Salvador Riera Mimó

Després de poc més d’una setmana d’ingrés a la UCI de l’Hospital General de Mexicali (Baixa Califòrnia, Mèxic), la matinada d’aquest dissabte dia 21 de novembre ha mort l’escolapi Salvador Riera Mimó. S’havia contagiat de la covid-19, amb els altres membres de la comunitat, però tots ja han sortit de la quarantena.

En Salvador era molt conegut i estimat. A Igualada, el seu pare, matalasser i músic, va morir quan ell era jovenet. La mare, vídua coratjosa, va arribar a ser presidenta de l’associació de vídues de tot l’estat espanyol, i una de les creadores de la residència d’avis Pare Vilaseca. El seu únic germà, Marc, va ser un pediatra molt conegut a la ciutat, mort fa pocs anys.

Als altres llocs on va viure i treballar (Tàrrega, Granollers, Barcelona) era un personatge popular, amb llargues llistes d’amistats a les quals era extremadament fidel. Fora de Catalunya, ha viscut i treballat a Cuba, a Nicaragua i al nord de Mèxic on no va tenir inconvenient d’anar malgrat l’edat i on ha mort mentre feia de tutor o mestre dels novicis que s’inicien a la vida d’escolapis.

Educador proper, senzill i de cor ardent, deixa un preciós testimoniatge de persona disponible, plena de coratge i amistat.

Des de La Fundació Educació Solidària comenten que “sentim aquesta gran pèrdua. Gràcies, Salvador. Que Déu t’aculli en el seu Misteri”.