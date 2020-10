Òdena inaugura un espai dedicat al dol gestacional i perinatal

Òdena ha inaugurat aquest diumenge l’Espai del Record, dedicat al dol gestacional i perinatal, en record dels fills i filles morts durant l’embaràs, el part o els primers dies de vida. El nou espai, ubicat dins el cementiri d’Òdena té l’objectiu de donar visibilitat a aquest dol i un espai físic a les famílies, que han patit aquesta pèrdua, és un espai de reconeixement públic del dol gestacional i perinatal.

L’espai està format per un ametller, un arbre que dona fruits cada 9 mesos com a paral·lelisme de l’embaràs de la dona, un banc, una placa commemorativa i unes escultures cedides per l’escultora odenenca Montserrat Bonastre Torné. També s’hi poden trobar unes pedres blanques en les que cada família pot escriure el seu desig, nom,.. i deixar-la al peu de l’ametller.

L’acte de diumenge, a més de la inauguració de l’espai, va comptar prèviament amb un temps per compartir sentiments, vivències, estats d’ànim entre professionals, Veronica Amezcua, psicóloga, Myrna González del programa salut de dones amb empenta, Marina Rinalidi, doula d’acompanyament maternal i famílies que han patit aquest dol. També hi va participar l’Associació Little Stars de la Catalunya Central qui ha impulsat la iniciativa de crear un espai en record als nadons que mai van arribar a veure la llum o que van perdre la vida pocs dies després, i es va gaudir de la música nagare i poesia de Marc Freixas i Elena Tan (animes Fluides). En finalitzar l’acte tothom va poder endur-se una planta de romaní com a simbologia de vida i creixement.

La regidora de polítiques d’igualtat, Alba Gallardo explica que “aquest és un espai necessari, íntim, tranquil i acollidor dedicat als nadons i a les seves famílies, un espai de record en el que convidem a les famílies a venir sempre que vulguin i puguin recordar els seus fills i filles que han marxat abans d’hora”. La regidora també agraeix la participació de tots els professionals que hi van participar de manera altruista i a totes les famílies que ens van acompanyar. També celebra que hi hagi associacions com la de Little Stars que poc a poc i amb força lluiten per acompanyar a les dones i a les famílies per donar visibilitat aquest dol.