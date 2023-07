10è aniversari: Per a ECOPIME, el client és l’eix central del projecte

Ecopime Projects ofereix serveis tècnics en enginyeria i arquitectura adaptat a cada necessitat

Oferiu serveis tècnics en enginyeria i arquitectura. Com ho feu per poder convertir-vos en l’únic proveïdor tècnic?

Ho fem comptant amb un ampli equip multidisciplinari i una xarxa de col·laboradors habituals amb els quals podem oferir solucions tècniques als problemes del dia a dia dels nostres clients/es.

Què enteneu per Projecte Tècnic?

Un projecte tècnic és tot document tècnic que defineix les característiques específiques per portar a terme una instal·lació, obra o bé activitat.

Quants enginyers, arquitectes i diferents tècnics teniu a l’equip?

Actualment el nostre equip està format vuit persones, però Ecopime es complementa amb una xarxa de professionals amb els quals col·laborem habitualment. D’aquesta forma, podem oferir el millor servei al client.

Tenen experiència en disseny de projectes i tramitació de permisos i legalitzacions oficials?

Tenim una dilatada experiència en la legalització d’instal·lacions, llicències ambientals, projectes de reforma, certificació energètica entre d’altres.

Cobriu així un ventall holístic dels projectes?

Efectivament. Podem cobrir tot el que implica el desenvolupament del projecte des del punt de vista de disseny i tramitació.

Ecopime va iniciar la seva trajectòria a finals de l’any 2012. Com ha estat la vostra evolució fins ara?

L’evolució ha estat molt progressiva. Els dos primers anys van implicar una dedicació de moltes hores i esforços per tal de donar-nos a conèixer professionalment. Actualment la gent ja ens coneix i les recomanacions boca-orella ens porten nous clients. També volem destacar l’aposta que hem fet per la digitalització de la nostra empresa.

Com s’adapta l’empresa a les necessitats dels clients amb eficàcia i de manera eficient?

Posem al client al centre. La normativa és molt àmplia i rigorosa i sempre intentem adaptar les solucions proposades a les necessitats dels clients.

Us cuideu de tots els tràmits que generen les administracions?

Ens encarreguem de preparar la documentació i tramitar-la a la corresponent administració pública. Cada ens municipal té les seves peculiaritats. Per exemple, no és el mateix tramitar una obertura d’un comerç de més de 120m2 a Igualada que a Barcelona. En el cas de Barcelona, el procediment a seguir, tendeix a ser més complex.

Com gestioneu els terminis que cada administració requereix?

Amb la major paciència possible. Cal dir que una major celeritat, contribuiria al fet que tot fos més fàcil per tothom, garantint sempre que les coses es facin bé.

Us cuideu també de l’obtenció de certificacions?

Sí, correcte. Els gestionem totes les certificacions tècniques que es desprenen dels tràmits de l’expedient.

Avui se’n necessiten per a certificacions energètiques d’edificis i locals, sonors, mediambientals… On us heu especialitzat?

Els nostres professionals estem en continu aprenentatge, tot realitzant formacions específiques en les diferents àrees a través dels col·legis professionals.

També feu llicències d’activitat?

Realitzem llicències ambientals de tot tipus d’activitats i comunicacions prèvies per l’obertura d’activitats.

Els vostres clients són més la indústria, el comerç i amb serveis com certificacions o amb assessorament?

Els nostres clients són principalment la petita i/o mitjana empresa de tots els sectors. També treballem per a particulars i, en menor mesura, per a l’administració pública.

Acompanyeu i assessoreu en els procediments tècnic i legal. Quina relació teniu amb les administracions?

Sempre hi ha una relació cordial, de cooperació i bona predisposició.

Col·laboreu amb altres institucions, com universitats, escoles de negoci, especialistes específics per facilitar els objectius, amb garantia, rigor, flexibilitat i rapidesa?

Col·laborem a títol individual quan se’ns convida a participar d’algun acte que promogui l’enginyeria i la cultura emprenedora a les noves generacions.

Com es fa tot això amb la confidencialitat, proximitat i transparència que s’exigeix a les empreses d’avui?

Doncs amb el màxim rigor que ha de caracteritzar qualsevol empresa en l’era de la digitalització actual.