10è aniversari: Etalentum, especialistes en selecció de personal

A Etalentum es dediquem exclusivament al headhunting de càrrecs intermedis, directius i perfils altament especialitzats. Són experts en la recerca de professionals en l’àmbit comercial, financer i tècnic. Compten amb una divisió internacional per donar suport a tots els seus clients.

Quantes oficines teniu a Espanya?

Tenim dos avantatges competitius, la proximitat i la tecnologia. Centrant-nos en el primer, actualment disposem d’un total de 34 oficines obertes a tot l’estat espanyol. Comparativament, l’any 2019 quan vam obrir l’oficina de l’Anoia (i també la del Bages) érem 17 unitats. Tenim un pla d’expansió interessant i sòlid, i ben aviat arribarem a les 40 unitats. Som headhunters de proximitat i això suposa múltiples avantatges, tant per a les empreses com per als candidats. Coneixem en profunditat la zona i operem amb la mateixa realitat local que ells/es, tenim un major accés a candidats propers i de qualitat i coneixem amb detall les empreses del territori, garantim un alt nivell de confidencialitat per ambdues bandes i ajudem a estalviar recursos i temps a les companyies i a les persones que busquen un canvi laboral.

La gran novetat d’aquest 2023 és que al llarg de l’últim trimestre de l’any, entre octubre i desembre, obrirem la nostra primera oficina internacional a Barcelona. S’ha de dir, però, que a etalentum sempre hem tingut l’especialització en l’àmbit internacional i hi hem treballat des dels nostres inicis l’any 2013 per donar resposta als clients d’aquí que necessitin tenir talent de fora d’Espanya i per a clients internacionals que s’implantin al territori nacional.

Costa molt trobar les persones adequades per als perfils sol·licitats? Quants entrevistats s’han de veure per trobar l’adequat? Teniu moltes persones “en cartera”?

La feina que desenvolupem és molt complicada i implica una gran inversió d’hores i l’ús de moltes eines per poder arribar a trobar la persona ideal per una vacant i empresa. L’èxit real en un procés de selecció es basa en un encaix a nivell tècnic i també personal, i això és el que perseguim des d’Etalentum. És per això que en cada procés de selecció estàndard filtrem força més de 100 candidats, i dic estàndard perquè a vegades aquesta xifra es multiplica. A partir d’aquí iniciem el nostre procés de cribratge, entrevistes i filtració fins a presentar, en una primera entrega (tot i que no parem aquí si no hi ha encaix) entre 3 i 5 candidats finalistes completament vàlids. Les nostres vies de captació són diverses i arribem a un 98% dels candidats del mercat, però a la pregunta de “quanta gent tenim en cartera”: disposem d’una base de dades molt completa amb més de 250.000 candidats.

Com feu el procés de selecció? Feu algun tipus d’examen psicogràfic o avaluador o simplement entrevistes fetes per persones especialitzades?

El nostre procés de selecció comença coneixent en profunditat l’empresa, la posició i tota la informació relacionada amb aquest aspecte. A partir d’aquí ens ocupem de preparar una job description detallada i obrir totes les vies de captació que tenim a disposició. Posteriorment passem a la preselecció de candidats i la selecció definitiva d’aquests. Elaborem un informe executiu complet de cada una de les candidatures i els presentem al nostre client en un format únic. Fem l’assessorament, seguiment i acompanyament durant tot el període d’entrevistes entre client i candidat, col·laborem i madiem en la fase de negociació, preparem els precontractes que siguin necessaris i acompanyem fins la data d’incorporació. Finalment, fem el seguiment posterior per assegurar que tot es desenvolupi i funcioni correctament. Tots els nostres candidats i candidates passen per un procés de selecció complet i amb diverses fases de cribratge. Tots ells fan entrevistes amb els nostres consultors/es especialitzats i se sotmeten a diversos tests (psicotècnics, d’idioma, d’ofimàtica, d’internet i tècnics). Comptem amb una xarxa de més de 80 consultors especialitzats, entre els quals trobem psicòlegs i psicòlogues també. Estan especialitzats en diversos perfils, sectors i àrees d’especialització i això ens permet fer un filtratge molt complet. Alhora, vetllem per obtenir referències de tots els nostres candidats i candidates.

Quant temps sol passar des de la petició fins que entra a l’empresa?

Gràcies a ser headhunters de proximitat i a disposar d’eines tecnològiques potents, que ens han portat a esdevenir PYME innovadora, ens comprometem per contracte a entregar candidats finalistes vàlids en un temps rècord de màxim 30 dies. Això també ens és possible gràcies a les nostres col·laboracions amb altres empreses i institucions referents a cada territori com les universitats, instituts, col·legis, unions empresarials, entre d’altres; i anar de la mà dels millors partners (Linkedin, Infojobs, Google, Salesforce,…). Amb tot això, podem garantir aquest termini tan ajustat. Cal remarcar també que en la majoria de casos, a no ser que la complexitat del perfil que cerquem o la disponibilitat dels candidats ens ho impedeixi, reduïm aquest marge i entreguem finalistes per sota dels 30 dies.

Us trobeu amb casos de ghosting?

A diari, és una tècnica que està molt estesa avui dia i nosaltres la patim tant o més que els nostres clients. Com que som conscients del comú que és aquesta pràctica, entre d’altres que cada vegada es veuen més com el tema de passar per processos selectius només per aconseguir una contraoferta a l’empresa actual, en els nostres processos de selecció vetllem per assegurar i minimitzar el risc que el candidat/a en qualsevol moment del procés de selecció faci ghosting i/o vagi amb dobles intencions. Ens dediquem a trobar el candidat ideal per cada companyia i el projecte idoni per cada candidat, assegurant un tracte totalment personalitzat i pròxim mentre tracten amb nosaltres i oferint contractes indefinits directament amb els nostres clients; i això dona resultats molt positius!

Com afecta la llei de protecció de dades a la vostra feina?

Per política d’empresa, i sent aquesta una norma bàsica que vetllem per complir sempre, treballem amb plena confidencialitat tant de cara als nostres clients com als nostres candidats. De fet, qualsevol persona que vulgui accedir a un procés de selecció d’Etalentum haurà de signar-nos el document de protecció de dades, per la seguretat i tranquil·litat de totes les parts implicades.

Doneu alguna classe de garantia sobre la idoneïtat de la vostra selecció?

Per descomptat, oferim una garantia incondicional (qualsevol causa de cessió de la relació laboral entre les parts, és vàlida) en tots els nostres processos de selecció. El termini d’aquesta garantia varia en funció del perfil i també intentem adaptar-ho a les necessitats que tenen els nostres clients. Per nosaltres és primordial poder oferir el màxim de tranquil·litat a qui confia en nosaltres i per això disposem d’aquest servei. Tanmateix, hem de remarcar que tenim només un 7% de garanties a nivell nacional durant tot l’any, que és una xifra molt baixa a nivell de selecció de personal.

No demaneu exclusivitat en el procés de selecció?

No, no demanem exclusivitat. A Etalentum ens encanten els reptes! Però no només això, entenem que el nostre client té una necessitat i sovint amb urgència d’incorporar una persona al seu equip. El nostre objectiu és ajudar als nostres clients a cobrir les vacants amb èxit amb el candidat/a ideal que estan buscant. No es tracta de tallar vies sinó de sumar esforços per tal que puguin trobar aquesta persona en el menor temps possible.