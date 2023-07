El PSC arrasa a l’Anoia amb el doble de vots que la segona força

El PSC ha guanyat les eleccions espanyoles a l’Anoia de manera clara i contundent. De fet, els socialistes han obtingut el doble de vots que la segona força a la comarca, que ha estat Esquerra i pràcticament el triple que la tercera i la quarta, Junts i Sumar. Així doncs, els socialistes van rebre el suport de 20.055 anoiencs, un 33% dels que van votar, mentre que els republicans van rebre 9.000 vots, Junts 7.188 i Sumar 7.032. El PP ha estat la cinquena força de la comarca amb 6.060 vots.

Respecte les eleccions del 2019, els socialistes han guanyat 8.000 vots a la comarca, mentre que Esquerra s’enfonsa i en perd més de 6.000. Per la seva banda, Junts també baixa i en perd més de 2.000 i la CUP, que ha perdut els seus dos representats al Congreso, a l’Anoia també ha vist reduït el seu suport i ha perdut la meitat dels vots que va aconseguir ara fa 4 anys. Per la seva banda, Sumar perd un miler de vots respecte els resultats de Podem del 2019 i per contra, el PP pràcticament dobla els seus resultats.

Pel que fa a la participació, a la comarca ha votat el 64% del cens, el que significa un descens de 7 punts respecte les eleccions del 2019, quan va haver-hi una participació del 71%.

A Igualada, el PSC també s’emporta la victòria

A la capital de la comarca, Igualada, la victòria del PSC també ha estat molt contundent. Els socialistes catalans han sumat 5.870 vots, el 31%, i l’han seguit Junts i Esquerra, pràcticament empatats, amb 3.337 i 3.127 vots, respectivament. Sumar i PP han estat quarta i cinquena força amb més de 1.500 vots cadascú.