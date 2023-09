080 Barcelona Fashion i Rec.0 convoquen la 9a edició del concurs per a dissenyadores i marques emergents

La convocatòria està oberta fins el 27 de setembre. Els guanyadors es donaran a conèixer el 5 d’octubre

080 Barcelona Fashion i el festival Rec.0 convoquen la 9a edició del concurs obert a dissenyadores, dissenyadors i marques de moda emergents, per trobar les quatre millors propostes de moda de proximitat i sostenible. Les marques i les dissenyadores i els dissenyadors que vulguin participar-hi podran presentar la seva candidatura fins el 27 de setembre.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure el talent creatiu en un marc de sostenibilitat. Així, es tindran en compte criteris com la cura del medi ambient i la circularitat, la producció local, la responsabilitat en l’entorn social, econòmic i territorial, la perspectiva de gènere, la diversitat de talles i el potencial de comercialització dels seus productes.

El jurat especialitzat encarregat d’escollir les quatre propostes guanyadores està format per Laia Beltran Querol, periodista especialitzada en moda; Gemma Barbany Arimany, cofundadora de la marca sostenible Iaios; els estilistes Fermín+Gilles; Marcel·lí Pérez Calveras, enginyer tèxtil i professor d’ESDI; Marta Coca Ortiga, directora del 080 Barcelona Fashion; i Marina Iglesias Valls, cofundadora de Recstores.

El premi consisteix en un espai de comercialització i promoció a l’espai 080 Barcelona Fashion de moda sostenible al REC.0, festival que se celebrarà del 8 a l’11 de novembre de 2023.

Els quatre projectes guanyadors es donaran a conèixer el 5 d’octubre, dia en què també s’entregaran els premis.

Tota la informació per a participar-hi es pot trobar a les bases del concurs.

El festival REC.0

Va néixer al 2009, per reivindicar i protegir el patrimoni industrial del barri del Rec. El festival segueix defensant el valor patrimonial del barri i el gran potencial que té, i cada edició es transforma en l’escenari més peculiar vinculat a la moda. Rec.0 transforma, dos cops l’any, les velles fàbriques del barri del Rec en desús en pop-up stores de moda i disseny. Una transformació efímera de tan sols 4 dies, però que ha permès mostrar tot el potencial del barri. Rec.0 s’ha convertit en la concentració més gran de vendes especials de marques i dissenyadors de moda que es fa a Europa, s’ha consolidat com un nou format de retail atractiu i innovador per a les marques i els consumidors. El que va néixer com un experiment per donar a conèixer un vell barri amenaçat s’ha convertit en un gran esdeveniment que va rebre, en la passada edició d’hivern, 100.000 visitants.