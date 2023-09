Com demanar l’ajuda del Ministeri d’Educació destinada als alumnes amb necessitats especials

El Ministeri d’Educació i Formació Professional ofereix una beca per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu per al curs 2023-24, que enguany inclouen una ajuda complementària de 400 euros. La convocatòria està oberta fins al pròxim 20 de setembre i es pot demanar a través de la seu electrònica del Ministeri.

Els alumnes i alumnes que acreditin una discapacitat, trastorn greu de conducta, de la comunicació/llenguatge, de l’espectre autista (TEA) o altes capacitats podran sol·licitar aquest complement de 400€ per a sufragar les despeses addicionals que les seves famílies han d’afrontar. S’estima que arribarà a uns 280.000 alumnes i alumnes de tota Espanya.

Aquest complement de 400€ se suma al conjunt d’ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu que inclou la convocatòria d’ajudes per a aquest col·lectiu d’alumnes i alumnes de les etapes educatives no universitàries, com a ajudes al transport, menjador escolar, residència escolar, llibres i material didàctic, reeducació pedagògica i reeducació de llenguatge.

En total, totes dues convocatòries compten amb un pressupost històric de 2.520 milions d’euros, amb la finalitat de garantir l’equitat en el sistema educatiu.

Entre les principals novetats d’aquestes convocatòries, a més de l’ajuda complementària de 400 euros per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, es troba l’increment de 1.600 a 2.500 euros en les beques de residència per a estudis postobligatoris, que beneficiarà a uns 125.000 alumnes i alumnes.

Tota la informació es pot consultar en la pàgina de beques del Ministeri.