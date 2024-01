Vuit nous projectes s’inicien a la Incubadora empresarial del Tecnoespai d’Igualada

Publicitat

El passat dimecres, 24 de gener, va tenir lloc la primera sessió presencial de la Incubadora del Tecnoespai, un projecte d’incubació on-line i off-line per a projectes d’emprenedoria impulsat per l’Ajuntament d’Igualada.

La 3a edició d’aquest programa d’acompanyament a empreses en la seva creació i llançament, compta amb la participació de vuit projectes que comencen el seu recorregut en aquest servei de mentoring basat en la transferència de coneixement i experiència per guiar als emprenedors, accelerant així el procés de desenvolupament del projecte i ajudant a conduir el negoci de manera òptima.

Els vuit projectes que accedeixen aquest 2024 a la Incubadora són d’àmbits molt diversos; moda, plantes medicinals, botànica, artteràpia, finances, suplements nutricionals esportius, tots ells rebran acompanyament i suport d’assessors de SECOT i de TIC Anoia per iniciar o consolidar la seva activitat.

Aquesta primera trobada que va reunir als participants va tenir lloc una masterclass sobre temes econòmics que va servir per establir les bases essencials per al desenvolupament dels seus projectes. Per complementar l’itinerari, en les següents sessions es tractaran també altres temàtiques, com són el desenvolupament d’un pla d’empresa, màrqueting, finançament i aspectes jurídics i fiscals a tenir en compte.

El regidor de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada, Jordi Marcè, els va donar la benvinguda al programa i celebra l’entusiasme i la dedicació dels participants. Marcè va reiterar el compromís de l’Ajuntament amb l’emprenedoria amb aquest i altres projectes que reforcen la promoció econòmica, la innovació a la ciutat i atrauen talent.

L’Ajuntament d’Igualada a més, ofereix als nous emprenedors un espai i sales de formació per poder fer estada mentre reben acompanyament i suport per iniciar o consolidar la seva activitat.

