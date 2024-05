Carles M. Balsells Valls i Agustí Coll, distingits amb els Premis inVISIBLES 2024

L’associació professional de Teatre per a tots els Públics (TTP), que agrupa més de 70 companyies de Catalunya d’arts escèniques per a infants i joves i arts de carrer, ha distingit a Carles Ma. Balsells Valls amb el premi inVISIBLE dels inVISIBLES 2024 en la seva segona edició que es va celebrar Cardedeu el dilluns 13 maig, a la tarda.

També Agustí Coll va ser guardonat amb un dels premis inVISIBLE 2024 per la seva llarga trajectòria i reconegut activisme en el món del teatre.

Els premis InVISIBLES van néixer amb la finalitat de reconèixer la feina de totes aquelles persones, entitats o projectes que creuen en les arts escèniques per a tots els públics i que amb la seva tasca o presència ajuden al sector.

Els seleccionats en el diferents àmbits que contempla la convocatòria, havien de ser proposats per cada companyia de l’associació TTP amb un màxim de tres candidatures per companyia i després superar un període de votacions per finalment elegir el guanyador de l’InVISIBLE dels InVISIBLES que s‘ha incorporat a la Gala dels premis inVISIBLES en aquesta segona edició del 2024.

El lliurament va tenir lloc a l’espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Cardedeu amb la presència de més d’un centenar de persones lligades al món artístic i teatral, en un acte presentat de manera molt original amb actuacions musicals, titelles i un clown que va arrencar la participació del públic .

En la presentació es va destacar la fidelitat durant de més de 30 anys com a espectador de teatre de Carles Ma. Balsells i Valls i el fet que un llibre –“30 anys de teatre amb el Carles”- en recollís minuciosament les fotografies d’actors i actrius i programes de cada obra realitzades per Sebastià Castelltort, així com la pàgina web i les més de 4000 signatures i dedicatòries. El Carles va ser convidat a dir unes paraules que foren llarga i afectuosament aplaudides pels assistents.

La intervenció d’Agustí Coll, donat que era de viatge i no va poder assistir a la Gala, va ser per videoconferència per agrair el Premi per la seva trajectòria en el món del teatre que els assistents van celebrar amb aplaudiments.