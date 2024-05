Històric ascens a Segona Catalana del FC Fàtima: “Ha estat màgic, s’han alineat els astres”

El club igualadí assoleix per primera vegada en la seva història l'ascens a la categoria de Segona Catalana

Dissabte, 11 de maig. Al barri de Fàtima d’Igualada s’hi celebren festes en honor a la patrona que li dona nom, la famosa verge portuguesa obradora de diversos miracles segons l’església catòlica. La gent, però, està espectant davant d’un esdeveniment que, si bé és el més terrenal dels esdeveniments, per a molts té alguna cosa de miraculós.

El camp municipal de Can Masarnau és l’escenari d’un duel entre dos equips anoiencs. La quantitat de gent que volta per les bandes i els fons del terreny de joc – perquè a Can Masarnau no hi ha graderies – ja indica que no és un partit més. El FC Fàtima – amb gairebé 60 anys d’història – es juga la possibilitat d’ascendir a Segona Catalana, una categoria en la qual mai ha competit. El rival, l’AE Piera, el segon classificat de la lliga que busca mantenir fins al final les seves opcions.

Als 13 minuts de partit, Pedro Calvo – un dels protagonistes de la història més recent del CF Igualada, ara al FC Fàtima – fa l’1-0. Serà l’únic gol del partit. Tot i que igualadins i pierencs gaudeixen d’ocasions, arriba el xiulet final i el marcador és favorable als locals. Es desferma l’alegria al camp municipal de Can Masarnau, al barri i a les xarxes. Per primera vegada des de la seva fundació, el FC Fàtima salta a Segona Catalana; un nivell inexplorat fins ara.

Un dels artífexs d’aquesta gesta és l’entrenador del primer equip, Paco Macanaz. “És una gran satisfacció, no només com a entrenador. El fet d’haver pogut fer tot això que hem fet en un barri humil; en un camp que fa quatre dies encara es pintava amb calç perquè era de terra, això és el més gran de tot.”, afirma el tècnic en declaracions a Veuanoia.cat. En relació al partit de dissabte, Macanaz destaca “l’emoció de veure tanta gent donant-nos les gràcies en acabar el partit; l’alcalde emocionat; tantíssima gent, no només del barri fent-nos costat” i també el fet de trobar-se amb “jugadors que han competit a Tercera Divisió, com els veterans Pedro Calvo o Fran Arévalo, absolutament emocionats com si fos el primer dia”. “Ha estat tot molt màgic, s’han alineat els astres“, sentencia.

El secret per tenir dos ascensos seguits

La història d’aquesta fita comença 2 anys enrere, quan Macanaz va arribar a un club amb dificultats. “L’equip amateur estava estancat a Quarta Catalana; gairebé no hi havia nens per tenir una bona escola de futbol base, i ara som gairebé 300 infants”. Nens i nenes, i també nois i noies, perquè avui el Fàtima té un equip amateur femení.

Amb l’equip situat a Quarta Catalana, Macanaz va reclutar, fa un parell d’anys, un grup de jugadors veterans però amb molta experiència en categories superiors, un fet diferencial en divisions com Tercera o Quarta Catalana. “Fins i tot alguns havien jugat a Tercera Divisió”, diu. “Necessitàvem crear un bon grup i aconseguir que tots reméssim en la mateixa direcció”, afirma amb satisfacció l’entrenador dels igualadins.

El tècnic del Fàtima destaca també la gran tasca realitzada per l’entorn familiar, tant dels jugadors com del seu propi. “Ens hem implicat tots, també les famílies dels jugadors, per veure que tornar a invertir temps en entrenar i competir, tot i tenir una edat considerable per jugar a futbol al màxim, era una bona idea. He vist jugadors de molta veterania rejuvenir com a futbolistes en aquests 2 anys; ara sembla que tornin a tenir 28 anys”, diu Macanaz. El tècnic destaca “la unió del grup humà que hem estat capaços de reunir per aconseguir els objectius. Hem fet que tots tinguin una excel·lent relació”.

Segona Catalana: el repte de competir

Encara amb un partit per disputar a Tercera Catalana, el tècnic del Fàtima ja pensa en com afrontar la propera temporada a Segona. El primer objectiu és mantenir la categoria. “Hem d’acostumar-nos a una Segona Catalana més exigent i llavors preparar-nos per al següent pas”, afirma Macanaz. El tècnic també apunta a la necessitat d’anar rejuvenint l’equip per adaptar-lo al ritme competitiu d’una categoria superior. En aquest sentit, l’entrenador del Fàtima destaca la sort d’haver pogut estructurar una escola de futbol base en poc temps que permeti fer créixer en el futur al primer equip. A més, reconeix que “el Fàtima és ara mateix un dels equips de moda”; un pol d’atracció per a jugadors de la comarca.

Un projecte de present i futur

“Si t’ho pares a pensar, és el guió perfecte; és de conte. Fa 2 anys el club estava en risc; ara s’està estructurant molt bé”, diu Macanaz. L’entrenador destaca la filosofia amateur però rigorosa del projecte. El club compta amb un camp de futbol renovat – amb una inversió de l’Ajuntament -, un bar que els permet obtenir ingressos importants, més de 70 empreses i negocis col·laboradors, així com una escola de futbol en creixement.

“Hem aconseguit fer un projecte atractiu, amb gent humil i compromesa”, diu Macanaz. “Potser serem amateurs, però estem ben avinguts; fem moltes botifarrades després dels partits; molta cohesió de grup, i és part de l’èxit”. La temporada que ve s’albira exigent pels del barri de Fàtima; però abans, als igualadins els toca rematar la feina en el darrer partit de la temporada. Serà lluny de Can Masarnau, al camp de futbol municipal Aitana Bonmatí i Conca, la casa del CD Ribes, el proper dissabte a les 17h. La temporada del primer equip s’acabarà aquest cap de setmana; però no sembla que el futbol vulgui marxar del barri de Fàtima.