Increment del salari mínim interprofessional

El Govern ha aprovat l’augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) en un 5% per al 2024, passant dels 1.080 euros el 2023 als 1.134 euros mensuals. Aquesta mesura, que està a l’espera de la publicació oficial en el BOE, ja està generant la necessitat de revisar les taules salarials i ajustar els costos de les plantilles.

Encara que en un principi es plantejava un augment del 4%, finalment, la negociació entre el Govern i els sindicats ha portat a un consens pel 5%. Aquest increment afectarà tots els treballadors, especialment aquells sense conveni, i tindrà un impacte rellevant en els qui perceben ingressos més baixos.

Amb aquest ajust, el SMI per al 2024 queda fixat en 1.134 euros bruts mensuals en 14 pagues, representant un augment del 5% respecte al 2023. Aquesta xifra implica un augment anual de 5.573 euros des de l’any 2018. Per als empleats de la llar que treballin per hores, el salari mínim serà de 8,87 euros per hora.

És important senyalar que el SMI es refereix al salari brut dels treballadors, i que els 1.134 euros mensuals en 14 pagues abasten el total de les percepcions de la nòmina.

La tramitació de l’increment començarà amb la publicació en Audiència i Informació Pública, i es preveu que s’aplicarà de manera retroactiva des de l’1 de gener de 2024, sempre que es publiqui a temps al BOE per a la nòmina de gener.

Amb aquest acord, el SMI ha experimentat un augment del 54% des de 2018, reflectint el compromís del Govern amb la millora de les condicions salarials. Aquesta actualització, a més de buscar un equilibri en les disparitats salarials, envia un missatge de reconeixement al paper essencial del treballador en la construcció de la societat.

