El ple d’Igualada reclama per unanimitat un bus exprés a l’Eix Diagonal

Aquest dimarts 30 de gener ha tingut lloc el ple ordinari del mes de gener de l’Ajuntament d’Igualada que s’ha iniciat donant compte de la contractació amb caràcter urgent d’una dinamitzadora i d’una tècnica de suport a l’ocupació juvenil.

La part resolutiva del ple ha començat amb l’aprovació per unanimitat de la ratificació del decret d’alcaldia, de data 27 de desembre de 2023, referent a l’aprovació de l’addenda primera del conveni per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Drets Socials i l’Ajuntament d’Igualada en matèria de serveis socials.

El ple també ha aprovat dues operacions de tresoreria amb Caixabank i Banc de Sabadell amb els vots favorables de Junts per Igualada i les abstencions dels grups municipals d’Igualada Som-hi, ERC Igualada i Poble Actiu.

Finalment el ple va votar dues mocions no resolutives.

Una primera, presentada pel grup municipal d’Igualada Som-hi, per reclamar la posada en marxa del bus exprés a l’Eix Diagonal. La moció va ser aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

La segona moció no resolutiva, va ser presentada pel grup de Poble Actiu a favor de la necessitat de trobar una nova ubicació de la llar d’infants El Rusc. La moció va ser desestimada amb els vots favorables d’ERC Igualada i Poble Actiu, les abstencions d’Igualada Som-hi i els vots contraris de Junts per Igualada.

