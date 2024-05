El Club Handbol Igualada ja és equip de la Lliga Or

L’handbol igualadí està d’enhorabona. El primer equip masculí del Club Handbol Igualada va assolir diumenge l’ascens a la Lliga Or, màxima competició catalana, després de la derrota dels seus rivals immediats, just abans d’enfrontar-se al Cardedeu – el líder de la classificació -. Tot i la dificultat, els igualadins van realitzar un extraordinari partit per ratificar l’ascens amb una victòria de prestigi (32-36).

En la primera part del partit, tot i que el Cardedeu portava la iniciativa els primers minuts, l’equip igualadí es va mostrar molt sòlid en atac i no va deixar en cap moment que els vallesans agafessin distància en el marcador. El gol i contra gol va ser la tònica d’aquesta primera part. En arribar al descans, els vallesans s’imposaven per 19-18, un marcador que deixava el partit molt obert.

A la represa, el partit va continuar de forma similar a la primera part. El Cardedeu portava la iniciativa en el marcador, però l’Igualada responia en la jugada següent. A partir del minut 45, gràcies a les aturades a la porteria igualadina, el CH Igualada va començar a apoderar-se del joc. Amb un marcador molt ajustat, l’Igualada va aconseguir posar-se per davant afrontar els últims 5 minuts liderant el partit. Va ser en aquest moment quan l’equip igualadí va començar a ampliar la distància i el Cardedeu no va poder fer res, resolent-se el partit amb un final feliç i apoteòsic pels igualadins. 32-36, i l’handbol igualadí amb un bitllet de luxe per la màxima categoria catalana.