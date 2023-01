“Volem formar jugadors amb els valors de respecte pels companys, entrenadors, equips i jugadors contraris, i amb l’ambició d’arribar dalt de tot”

Entrevista a Jesús Montes, President de l’Igualada Vòlei Club

Soc soci fundador de l’IVC i actual president després de les eleccions del passat novembre. Aquesta serà la meva segona vegada com a president del club. També he estat directiu d’altres equips del voleibol català, com ara el Barça-CVBarcelona.

La meva vida sempre ha estat lligada a l’esport igualadí i molt especial al voleibol. Pare de noia i noi, també vinculats al món del voleibol, i el voleibol també em va donar la dona amb la qual estic casat des de fa 25 anys.

Des de quan existeix l’Igualada Vòlei Club? Com va néixer?

L’Igualada Vòlei Club, neix a principi dels anys 90, quan un grup d’amics a qui els agradava el vòlei, van voler fundar un club per poder divertir-se i competir.

Quants equips conformen actualment el Club?

Actualment som més de 300 jugadors, amb més de 20 equips (8 equips masculins, 9 equips femenins i 3 grups d’iniciació) repartits entre totes les categories, des d’iniciació passant per infantils, cadets, juvenils, júnior i, com no, els equips sènior.

Quins són els valors que aporta el club als nois i noies que en formen part?

Aquesta nova junta vol formar els seus jugadors dintre dels valors, del respecte pels companys, entrenadors, equips i jugadors contraris, i amb l’ambició d’arribar a les més altes metes esportives que es puguin aconseguir, sempre des de la humilitat i compromís per aconseguir-ho.

És difícil arribar a nens i nenes perquè vulguin jugar a vòlei havent de competir amb el futbol i el bàsquet, més temptadors per la gran difusió que tenen? Com ho feu?

Solem concretar amb els col·legis i els professors d’educació física alguna master-class de voleibol quan ells estan donant aquest esport dintre del seu pla d’estudi. També fem campus a l’estiu i el torneig de vòlei sorra que fem a l’estiu és una altra manera de donar-nos a conèixer als joves d’Igualada.

I després, aquesta base s’ha de cuidar perquè hi hagi una continuïtat. Treballeu en la formació de jugadors joves perquè puguin esdevenir futurs entrenadors dels equips del club?

D’aquest nou projecte que encapçalo, tot just estem preparant el nou pla esportiu del club. En centrem molt en la base, i els estem oferint els millors entrenadors que tenim ara mateix al club i això suposa que hem de formar també als nostres entrenadors. Per tant, quasi tots els entrenadors tenen un segon entrenador que està aprenent per poder ser ells, en un futur, primers entrenadors dels equips que ja estem pensant i preparant per la temporada que ve.

El vòlei és un esport molt tècnic i on el treball en equip és fonamental. Com són els entrenaments?

Hem de diferenciar els entrenaments dels equips base, que són entrenaments més tècnics, on s’ensenyen els diferents moviments tècnics i els moviments dintre del camp i els entrenaments dels equips grans, on aquest són més tàctics i molt més físics.

Per a quin vulgui venir a veure els vostres partits, on jugueu habitualment?

Tots els partits de tots els equips els juguem al pavelló nou de Les Comes. Són tants els equips que juguem a la mateixa jornada que hem de dividir la pista central en dues, per poder encabir tots els partits que juguem els caps de setmana.

Un dels esdeveniments esportius de més anomenada de la ciutat i que organitzeu cada estiu és el torneig de vòlei-sorra, que sempre és un èxit. És complicada l’organització?

És l’esdeveniment més important de l’Igualada Vòlei Club, i que aquest any celebrarà la 30a edició. La seva organització no és complicada, però sí que hem de treballar-lo des de principi d’any, per poder portar-lo a l’èxit. Ara mateix ja hi ha dues persones preparant-lo i serem al voltant d’unes 30 persones, quan el Vòlei Sorra estigui en marxa.

Com està anant, esportivament parlant, aquesta temporada?

De moment força bé. Els dos equips sèniors estan lluitant per poder entrar en la segona fase a la lligueta on podran optar a les fases d’ascens a 1a. Catalana i tots els equips de base, estan lluitant ara mateix per seguir en les primeres posicions de les seves categories per poder intentar l’ascens a les categories superiors.