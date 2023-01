La Galeria D’Ara aposta pels recursos virtuals i fer més universal el seu esplèndid fons artístic

A la nostra ciutat, i concretament al carrer del Vidre, número 8, aquests dies, La Galeria D’Ara s’ha decantat per una iniciativa molt ambiciosa i prou oportuna amb els temps que corren, que consisteix a apropar les obres d’art presentades en aquest espai expositiu a tot el públic en general.

Això és, es tracta, de fer molt més visibles les creacions artístiques que han estat exposades en aquesta galeria; i, mitjançant els recursos virtuals de la imatge, fer sortir totes aquestes produccions cap enfora del recinte tancat de la sala, de manera que puguin arribar obertament a tothom. Es procedeix, doncs, des d’aquesta perspectiva, a donar a conèixer totes aquelles obres que -d’ençà el moment de la seva presentació- han passat a formar part del fons d’art del que ja és una històrica i prestigiosa galeria. Per tant, i des d’ara, ja sigui a través de la pantalla del mòbil, d’una tauleta, de l’ordinador o bé a través d’una gran pantalla, tots els afeccionats a l’art pictòric podran descobrir gràcies a una qualitat extraordinària de les imatges, i amb tot luxe de detalls, les certificades obres dels més famosos artistes que han passat i mantenen una presència viva en aquest llargament consolidat temple igualadí de l’art.

La clau ha estat apostar per les més avançades tècniques per a transferir imatges i, en conseqüència, permetre, a l’espectador participar de l’experiència de gaudir de l’art en primera persona; o el que és el mateix: viure el privilegi d’internar-se plenament en un magnífic itinerari virtual per l’univers de les més belles i selectives creacions artístiques.

Efectivament, amb aquest no menys laboriós però sí agosarat propòsit per a què l’art arribi a tothom, La Galeria D’Ara també ha estrenat una nova pàgina web (www.galeriadara.net), on es donaran a conèixer tant la relació d’autors com alguns detalls de les obres que es vénen exposant puntualment mes a mes; sempre d’acord amb un pertinent reclam temàtic. Definitivament, per a aquesta avinentesa en qüestió, que ens convoca a descobrir de forma virtual una fantàstica recopilació de “L’Art de finals del segle XIX”, tot apunta a què és una excel·lent invitació a participar d’un patrimoni artístic que -gràcies al visionat virtual- esdevindrà, pas a pas, més i més universal.

No obstant això, la galeria seguirà obrint les seves portes amb la seva activitat habitual que, en aquests moments, permet visitar una mostra d’artistes del segle XIX, amb obres de pintors tan qualificats com: Meifren, Sacharoff, Barrau, Alsina, Gimeno, Fortuny, Graner, etc., que respectivament tenen la seva pròpia ressenya professional a les seves webs.

La Galeria D’Ara va obrir portes el setembre de l’any 1978, de la mà d’un apassionat del món de l’art, i consolidat professional de l’interiorisme i la decoració, en Jordi Jubert i Bertran. Des del primer dia, aquest espai d’art ha mantingut una activitat interrompuda concedint a la ciutat d’Igualada l’oportunitat d’apropar-se a mostres d’acreditats artistes de l’univers de l’aquarel·la, l’oli, el collage, el dibuix i altres processos creatius. De retruc, en aquella època, la comesa tan entusiasta de crear un espai d’art permetia, alhora, posar Igualada al mapa de les galeries de renom i dels artistes que les concorrien. I, és avui, amb la dedicació gairebé exclusiva d’en Jubert -amb motiu de la seva condició de jubilat- que la Galeria D’Ara s’ha compromès, amb aquesta nova fórmula visual de la visita on-line, a descobrir de lluny, però sense límits, una sala que és tota una icona de l’art a la ciutat.

La visita virtual

Amb aquest Fons pictòric virtual del XX, la bellesa de l’art ja es pot admirar en el silenci i en la intimitat, a qualsevol hora; bo i participant d’una mena d’homenatge a una successió d’obres d’uns significats artistes que potser no s’haurien conegut mai; dels quals són d’inequívoc reconeixement: Joaquim Budesca i Català, Jordi Danés i Llongarriu, Albert Estrada Vilarrasa, Guillem Fresquet Bardina, Emili Hierro i Roig, Frederic Lloveras i Herrera, José Martínez Lozano i Pere Noguera i Claramunt, amb les seves aquarel·les respectives d’una temàtica paisatgística del món rural o urbà, i alguns motius figuratius.