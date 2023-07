Vilanova estrena un circuit per incentivar l’esport a l’entorn del parc fluvial

Vilanova del Camí participa en una experiència pilot per incentivar l’esport a l’aire lliure de la població en general. La promou la Diputació de Barcelona a partir dels anomenats Circuits esportius de proximitat (CEP) per facilitar la pràctica física en persones de totes les edats i fomentar la salut física i emocional. Vilanova del Camí és un dels primers municipis de la província on s’ha creat un CEP.

La iniciativa promou la senyalització de circuits esportius a l’aire lliure, d’uns 5 km de recorregut. Són circuits de poca dificultat pensats per ser utilitzats per a totes les edats. La idea és que comencin i acabin a prop de les instal·lacions esportives municipals, per facilitar l’aparcament i els serveis que aquestes poden oferir.

A Vilanova del Camí el circuit és de 4,6 km. El panell informatiu i l’inici de la ruta comença al parc fluvial, just a sota del poliesportiu Can Titó. La proposta ha inclòs el subministrament i la instal·lació de tots els panells, així com la senyalització i elements complementaris. En el cas de Vilanova del Camí s’hi ha instal·lat un espai de workout per poder fer estiraments i cal·listènia.

L’actuació ha tingut un cost de 16.650 € i ha estat subvencionada íntegrament per la Gerència de Serveis d’Esports de Diputació de Barcelona.

De moment són 9 els municipis de la província que disposen d’un CEP. Sens dubte, com afirmen des del Servei d’Esports, ha de representar un nou incentiu per a caminaires, corredors i ciclistes de proximitat. També per a grups de lleure i per propostes d’Esport Salut, siguin espontanis o d’activitats organitzades.

Recorregut vilanoví

El circuit de Vilanova del Camí, de 4,6 km, comença al Parc Fluvial, just a sota del poliesportiu Can Titó. La proposta enfila Parc Fluvial avall, travessa la passarel·la de fusta i segueix per l’altra llera del riu fins a la palanca de formigó. Allà proposa un tram de pujada per la bassa de Fontanellas i, en arribar a l’antiga pedrera gira a la dreta cap a Can Tudó. El camí retorna per les cases de Can Titó cap al camp de futbol. El darrer tram assenyala riu amunt per la llera esquerra direcció Igualada (sense sortir del terme) i retorna per la llera de la dreta. Després travessa el pont de la carretera pel cantó del safareig i en el darrer tram, proposa caminar fins al pont de fusta i el travessa, per finalitzar amb gir a la dreta fins al punt d’inici.