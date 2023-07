Sant Pere Sallavinera viurà una nova edició de les Nits Culturals

Aquest cap de setmana té lloc la 26a edició de les Nits Culturals de Sant Pere Sallavinera, que com és habitual ompliran de bona música l’espai emblemàtic de la plaça d’aquest municipi de l’Alta Anoia.

Avui divendres començaran amb el concert La Creació, versió de cambra, sota la direcció de Josep Miquel Mindan, amb Contrapunto Vocale, Martí Doñate, tenor; Alba Martínez, soprano; Néstor Pindado, baix-baríton; Joan Mestre, violí; Luis Peña, violí; David Andújar, viola; Gemma Pujol, viola i Eduard Raventos, violoncel. Els comentaris de l’obra aniran a càrrec, com és habitual del poeta Miquel Desclot.

Demà dissabte a la tarda, a les 6, serà el torn per als mes petits amb un concert acompanyat de berenar. Pau Elias oferirà Aquafonia, el Concert, una audició pensada per al públic familiar i de totes les edats, adaptable a grups d’àmbits i característiques diferents.

L’instrument principal d’aquest concert són les botelles afinades. Alhora, també es presenten un conjunt d’instruments (piano, instrument de “percussió aquàtica”, l’udu, el tub il·luminat, etc.), a través dels quals la música i l’aigua conflueixen de maneres diferents. ls colors, la il·luminació, els efectes visuals i la interacció amb el públic completen i arrodoneixen les dinàmiques d’aquest espectacle participatiu i suggerent pel que fa a l’estimulació dels sentits, tant per als petits, com per als més grans.

I la nit del dissabte, a les 10, serà el torn de l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra, que commemora els seus 30 anys i també els 30 anys d’existència de les Nits Culturals (que no coincideixen amb les edicions).

L’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra (ONCA) s’estrenà l’any 1993 en el format d’orquestra de cordes sota la direcció del violista andorrà Gerard Claret, un dels principals impulsors de la formació, que en va ser concertino director fins al 2020.

És gestionada per la Fundació ONCA, una entitat formada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà, com a patrons. Enguany celebra el seu trentè aniversari i, des del 2021, la direcció artística és a càrrec del músic, compositor i director d’orquestra, Albert Gumí.