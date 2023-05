Vergés i Conill, amb ganes de “fer realitat el canvi que Igualada necessita”

ERC Igualada va celebrar diumenge l’acte d’inici de campanya, amb una arrossada a la plaça Pius XII que va aplegar més de 200 persones. L’acte, que va comptar amb la presència de la consellera Meritxell Serret, va servir per presentar els integrants de la candidatura republicana per aquest 28 de maig. A més, l’alcaldable Alba Vergés i el número 2, Enric Conill, van presentar les línies mestres del programa electoral d’Esquerra i van apuntar els motius pels quals “Igualada necessita un canvi de govern que sigui útil a la ciutadania”.

“El 28 de maig farem realitat el canvi que Igualada necessita”, assegurava la cap de llista, Alba Vergés. L’alcaldable lamentava la manca de planificació i de projecte de l’actual govern municipal, afirmava que actualment “Igualada és una ciutat amb un govern sense rumb ni GPS, que no sap on va”. Vergés va apostar per la gran aliança que ha creat amb Lleida, Manresa, Cervera, Tàrrega, Mollerussa i Martorell per aconseguir l’Eix Ferroviari Transversal després de “12 anys de govern municipal que s’ha despreocupat de les connexions en transport públic amb Barcelona i la resta del país”. Vergés també va repassar les necessitats pel que fa al planejament urbanístic, les polítiques d’habitatge públic, la millora de les connexions amb la resta del país, l’alta càrrega impositiva, la baixa captació d’inversions o la creació d’oportunitats per als joves, que ERC Igualada vol revertir.

Vergés: “Volem fer una ciutat que doni la mà a la ciutadania”

“Nosaltres volem fer una ciutat on les persones hi vulguin i hi puguin crear el seu projecte de vida”, va explicar Vergés. “Una ciutat oberta, que acompanya i que dona la mà a la seva ciutadania”, va afegir, ja que “segons dades del propi ajuntament d’Igualada, el 45% dels joves d’Igualada marxaran perquè no tenen ni feina ni habitatge”.

En aquest sentit, Vergés va insistir en què “no volem que Igualada sigui una ciutat aïllada, que cau en l’autocomplaença i es mira al melic, sinó vertebrada al nostre país i connectada al món”. I va assegurar que “creiem que no hem de renunciar a res, per això hem impulsat una gran aliança entre set municipis catalans per reclamar el tren ràpid i fer-lo realitat”.

Conill: “És imprescindible que Igualada surti de l’estancament”

El número dos de la candidatura republicana, Enric Conill, va insistir en què “no ens podem permetre el luxe de perdre més temps sense afrontar les problemàtiques d’Igualada, és imperatiu fer aquest canvi”. Per a Conill, “allò que fa quatre anys era una oportunitat, ara és una necessitat”. “Comencem el segon assalt per governar a Igualada”, va anunciar i va explicar que “el que fa 12 anys eren reptes ara ja són mancança absoluta, com l’habitatge, la feina, el transport públic, el reciclatge i neteja o les oportunitats pel jovent”.

La consellera d’Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, va ser l’encarregada de cloure l’acte, elogiant el tarannà i la capacitat de gestió d’Alba Vergés. “Tenim mans, lideratge i projecte per construir la República catalana des dels municipis”, va afirmar. “Ho fem amb vocació de servei, amb valors, de baix a dalt, treballant per la cohesió ciutadana i la prosperitat compartida”, va assegurar la consellera. Segons Serret, “aquesta és la força que perdura”.