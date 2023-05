Un detingut per quatre robatoris amb força a empreses d’Igualada

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 11 de maig un home de 39 anys com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força, un d’ells en grau de temptativa. La detenció és el resultat d’una investigació iniciada al mes de març després de produir-se dos robatoris amb força en una mateixa empresa, un robatori amb força en un restaurant i una temptativa de robatori amb força en un bar, tots a Igualada.

Els fets a l’empresa es van produir el 10 de febrer i el 3 de març. En els dos casos l’autor va saltar la tanca perimetral i tot seguit va trencar la finestra que donava accés a l’oficina. De l’interior va sostreure un ordinador portàtil, eines i diners.

D’altra banda, el 9 i el 14 de març hi va haver un robatori en un restaurant i un intent en un bar. Pel que fa al restaurant, el lladre va trencar una finestra i un cop dins es va endur diners, menjar i begudes. I en referència al bar, un testimoni al veure com dos individus estaven intentant forçar una de les portes de l’establiment els hi va cridar l’atenció i aquests van marxar corrents.

La investigació va fer un gir quan el passat 17 de març, cap a la una de la matinada, el propietari d’un bar d’Igualada va avisar a la Policia Local, ja que a través de les càmeres de vigilància veia un home dins del local.

Gràcies a la ràpida actuació dels agents, es va poder detenir in fraganti al lladre, fet que va ajudar a la Unitat d’Investigació dels Mossos a disposar de més proves per continuar treballant en els diferents robatoris.

Finalment, el passat 11 de maig, els investigadors van poder concloure que tots els robatoris havien estat perpetrats per la mateixa persona. Es tractava de l’home que havia estat detingut per la Policia Local el 17 de març.

Davant d’aquest fets, el mateix dia 11, se’l va detenir com a presumpte autor dels quatre robatoris amb força. El detingut va passar el 12 de maig a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia d’Igualada.