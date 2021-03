Veïns de Capellades denuncien tremolors a les cases i despreniments al Capelló per les explosions d’una pedrera

Des de fa mes d’un any, un centenar de veïns de Capellades veuen com les seves cases tremolen cada vegada que la Pedrera de les Llangònies fa explosions controlades. Les barrinades afecten especialment els habitatges de la Ronda del Capelló i carrers adjacents, provocant tremolors, caigudes d’objectes i moviments de làmpades, i els veïns descriuen la vivència de manera molt similar a la d’un terratrèmol. En alguns edificis s’ha observat l’aparició d’esquerdes que podrien ser provocades per les barrinades.

Tot i estar ubicada a Vallbona d’Anoia, només 200 metres separen la Pedrera de les Llangònies de les cases dels veïns del peu de la riera de Capellades, i uns 450 metres del centenar de cases de la zona del Capelló. Una cinquantena de famílies s’han mobilitzat i han encarregat un informe tècnic que confirma l’afectació de l’activitat de la pedrera damunt la vila. Tant l’Ajuntament de Capellades com el de Vallbona fan costat als veïns i han participat en les diverses reunions que s’han fet amb la Generalitat de Catalunya –tant amb la subdirecció general de Mines com amb la direcció general de Medi Ambient- però no s’ha aconseguit que el Govern adoptés mesures per aturar l’activitat.

Els veïns alerten que les barrinades afecten no només les cases dels veïns sinó tota la Cinglera tavernítica del Capelló, patrimoni natural del municipi, i en especial el Parc Prehistòric de Capellades on té lloc l’excavació de l’assentament de neandertals de l’Abric Romaní dirigida per l’arqueòleg Eudald Carbonell i reconeguda a nivell internacional. Els darrers mesos s’han registrat diversos despreniments que, tant a parer dels veïns com de l’Ajuntament de Capellades, suposen una pèrdua irreparable del patrimoni geològic i arquitectònic del municipi. Precisament per protegir el Parc Prehistòric, l’Ajuntament ja va prohibir el pas de camions d’alt tonatge per la ronda a fi d’evitar vibracions damunt de la cinglera.

La Pedrera de les Llangònies és de propietat de l’empresa privada Obres i Excavacions Escala SL i està situada a la vessant est de la muntanya de la Serra de Miramar, a la Ctra. B-224 de Capellades a Martorell, al límit municipal entre Vallbona d’Anoia i Capellades. Va iniciar la seva activitat extractiva l’any 1989. La Generalitat al·lega que el propietari té els permisos corresponents, però els veïns expliquen que la maquinària i les tècniques utilitzades per l’explotació que fan servir ara no tenen res a veure amb les que s’utilitzaven quan va rebre l’autorització fa trenta anys; la llicència antiga preveu l’extracció amb màquina i no té en compte l’ús de barrinades. A més, les distàncies entre la pedrera i Capellades que figuren al document de la llicència són molt superiors a les reals, i ni tan sols es fa referència a l’existència del Capelló ni del Parc Prehistòric. Així doncs, demanen una revisió immediata de l’avaluació de l’impacte ambiental de l’activitat i que se suspenguin immediatament les explosions.

Si el Govern de la Generalitat no resol el problema, les famílies afectades no descarten engegar accions judicials. D’entrada, els veïns i l’Ajuntament de Capellades ja han avançat que presentaran al·legacions durant el procés de tramitació de la llicència d’ampliació de la pedrera que demana el propietari.

Extractes dels testimonis dels veïns recollits a l’Informe tècnic

Testimonis de l’explosió del dia 20 de gener de 2020 a les 12:49h:

Habitatges familiars, carrer Sant Francesc de Capellades

«Estava assegut en una cadira al menjador de casa i de sobte la cadira es va moure. La casa es va moure tota i van caure coses que tenia penjades al sostre del garatge. Vaig pensar que havia estat un terratrèmol per la forta sacsejada de la casa. Vaig trucar a una veïna per si ella sabia que havia passat i em va dir que tenia constància de que es tractava d’una barrinada de la cantera propietat del Sr. Escala»

«Estàvem al despatx de casa quan vam sentir una forta explosió amb la sensació de moviment del terra. El nostre net, que era al menjador, va venir corrent dient que hi havia hagut un terratrèmol.»

Habitatge familiar al carrer Santa Anna de Capellades

«Estava parlant amb la filla que viu al C/ Amador Romaní, quan de sobte vaig sentir una forta explosió i ella em va dir… Què és aquest sotrac tant fort? El meu marit que era al soterrani de la casa va pujar tot espantat per veure què havia passat. Va tremolar tota la casa»

Habitatge familiar al carrer Lluís Companys de Capellades

«Estàvem a l’habitatge familiar quan vam notar un fort tremolor. A causa de la intensitat fis i tot les làmpades es van moure i les portes dels armaris van sacsejar-se. No era la primera vegada que en sentíem algun, però aquest va ser especialment fort i en primera

instància vam pensar que era un terratrèmol de veritat. Després de parlar amb veïns i trucar a l’ajuntament, vam poder confirmar que era una nova voladura de la pedrera propietat d’Obres i Excavacions Escala».

Testimonis de l’explosió del dia 5 de juliol de 2019 a les 12:15h:

Habitatge familiar al carrer Anselm Ferrer de Capellades

«De casa estant, la meva dona i jo vàrem sentir un tremolor important i sacsejada de la casa que vàrem relacionar amb un terratrèmol. Va durar 2-3 segons i van trontollar i dringar els vasos i copes de la vitrina del menjador així com la llum del mateix menjador va quedar ballant una estona. Vàrem estar pendents del telenotícies de TV3 per si parlaven d’un terratrèmol a la comarca de l’Anoia. No en van dir res. L’Ajuntament va confirmar després una barrinada a la cantera d’Obres i Excavacions Escala».