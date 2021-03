Segueixen sense encert de cara a porteria

CP SAN CRISTÓBAL 1

CF IGUALADA 0

La història es tornava a repetir. Els visitants van fer un gran partit a Terrassa, però cauen per la mínima. Partit dur el que enfrontaria als blaus contra un equip que no coneixia la derrota al seu camp a la temporada actual. S’esperava un enfrontament disputat degut a les dimensions del camp i a l’estil de joc dels locals.

A la primera jugada de partit, Sergio no arribaria a controlar per poc una pilota dins de l’àrea que el deixava sol davant del porter. Cap dels dos equips dominaria el joc i intercanviarien ocasions sense gaire perill. Contreras realitzaria una gran jugada per la banda però al definir sortiria molt desviat de la porteria local.

En una acció molt desafortunada a la mitja hora de joc, Huertas es colpejaria contra una tanca lateral i hauria de marxar substituït per donar lloc a Genís. Pocs minuts abans d’acabar la primera meitat s’avançarien els locals en una acció molt discutida per un possible fora de joc en el moment del remat. Amb aquest marcador s’arribava al descans.

A la represa es veuria a un Igualada més vertical i amb la clara intenció d’empatar el partit. Per altra banda, es veuria a un San Cristóbal molt més replegat que als primers 45 minuts. Els visitants tindrien les ocasions més clares al principi, sobretot en un remat de cap de Genís a l’àrea petita que sortiria fora per ben poc. Els blaus seguirien atacant la porteria local amb bones aproximacions però sense fortuna en el remat final. Als últims minuts els visitants tindrien varies ocasions d’empatar amb accions a pilota parada però no arribarien a rematar cap amb claredat.

La setmana vinent, els igualadins rebran al Santfeliuenc en un duel directe per tancar la primera fase de competició.