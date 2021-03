Qui vol vi aigualit?

Una vegada es va presentar a casa meva un convidat imprevist. Al rebost hi tenia un molt bon vi, però en tenia poc. Per allargar-lo vaig cometre l’error d’afegir-hi una miqueta d’aigua. El resultat va ser que en lloc de tenir una mica de bon vi, vaig tenir una mica més d’una beguda força desagradable. No importa que hi afegeixis només una mica d’aigua, el bon vi ha de ser com l’ha dissenyat el bon enòleg.

Ho explico avui perquè em temo que hi hagi en marxa una operació per a aigualir el vi obtingut d’una collita excel·lent. Em refereixo a l’intent de fer un govern de Catalunya amb participació dels Comuns. Vade retro.

Els ciutadans de Catalunya hem atorgat als partits independentistes més del 51% dels vots i 74 diputats. ERC en té 33, Junts 32 i CUP 9 i cap altra combinació de grups homogenis pot donar un nombre més gran de diputats… a no ser que hi afegeixis partits del 155. Hi ha la brama que ERC vol incloure al govern als Comuns. Hi té tot el dret, però si ho fa, a més d’aigualir el vi de la victòria del 14-F, faria un pa com unes hòsties.

Els Comuns no poden formar part del govern independentista de la Generalitat de Catalunya perquè no és una força independentista, ans al contrari, s’alinea sempre amb els grups del 155. Deixant de banda el gest miserable de la Jessica Albiach l’octubre del 2017 en ensenyar el seu vot contrari a la declaració d’independència, per tal de facilitar la persecució judicial dels diputats que votaven Sí, ella mateixa, amb només 8 diputats al darrere, ha posat el veto a Junts que en té 32.

Els Comuns formen part del gobierno d’España amb el PSOE dels GAL, del 155, del blindatge a la monarquia i especialment qui dirigeix la fiscalia de l’Estat que tantes agressions als nostres drets està fent. Us imagineu què tardaria en conèixer la gent d’Alfonso Guerra les decisions del Consell de Govern de la Generalitat si els Comuns fossin presents a les reunions?

Des del 2017 que Espanya només ens para trampes per tal de desmuntar-nos. Hem tardat però hem assolit el 51% dels vots populars i això ens dona dret a tenir un govern cent per cent independentista. És un mandat democràtic que tant ERC com Junts han d’obeir-cedint i pactant- i les CUP han d’ajudar al part, formant part del govern o mantenint-se a l’oposició.

Aquest i no cap altre és el mandat democràtic dels electors de Catalunya. Hem fet l’esforç d’anar a votar en plena pandèmia i ara no volem que ningú ens aigualeixi el vi de la victòria. Una victòria merescuda, treballada i absolutament legítima.

Hem votat. Hem guanyat.

Volem el govern que ens mereixem.