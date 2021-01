Vallbona subvenciona l’arranjament dels habitatges de dues famílies

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha atorgat aquest mes de desembre subvencions a dues famílies en situació de fragilitat, ja sigui per qüestions d’edat, salut, manca d’autonomia personal, discapacitat, dependència o en circumstàncies de vulnerabilitat per a l’arranjament dels respectius habitatges. Ha comptat amb un recurs de la Diputació de Barcelona de 5.628 euros que ja s’havia demanat altres anys, però del qual fins ara no se n’havia pogut beneficiar cap família del municipi.

El Programa d’Arranjament d’Habitatges de la Diputació té com a finalitat la promoció de l’autonomia personal i la millora de la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb discapacitat, per garantir les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions. Concretament, el Programa finança la realització de petites reformes d’adaptació funcional als habitatges i la instal·lació d’ajudes tècniques. Tots els arranjaments contemplats en el programa es circumscriuen en l’àmbit de l’habitatge particular.

Mitjançant aquest Programa de la Diputació de Barcelona els municipis de la demarcació poden donar suport a fins a 300.000 habitants, als quals també ofereix l’assessorament i suport tècnic necessari al llarg de tot el procés.