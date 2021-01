Gerard Pons, gerent de Biventa Immobiliària: “Ara ens trobem en un bon moment per comprar un habitatge”

Soc el gerent de Biventa Immobiliària, he cursat estudis en ADE, disseny i el meu interès pel sector immobiliari vaig iniciar, juntament amb la meva mare, el projecte de Biventa Immobiliària que avui dia és una empresa familiar de nova creació. El 2017 es va obrir la primera oficina a Vilanova del Camí i, actualment també ens trobem situats a Igualada. Biventa ofereix serveis immobiliaris tant a la comarca de l’Anoia com a la zona de la Costa Daurada. Som especialistes en la intermediació en la compravenda i lloguer d’immobles de segona mà.



Molts mitjans diuen que el sector immobiliari està en crisi i que els preus han de baixar quina és la seva opinió?

No crec que puguem parlar de crisi en el sector. Si més no la incertesa provocada per la crisi sanitària de la covid, ha fet frenar temporalment la tendència a l’alça que vivíem fins l’aparició de la pandèmia.

Podem dir que s’ha vist més perjudicada la obra nova que no pas el mercat de segona mà. La reducció de la demanda juntament amb el manteniment o inclús augment de l’oferta ha fet que els preus de venda baixin en alguns punts del territori com podria ser Barcelona ciutat. No es el cas d’Igualada on els preus d’aquests habitatges s’han vist incrementats lleugerament.

Caldrà esperar però a veure com evoluciona la situació durant aquest any 2021 que ara comencem on s’espera que es notin més els efectes provocats per la crisi sanitària.

De totes maneres, podem afirmar que es tracta d’una situació completament diferent a la viscuda l’any 2008 i que s’espera una ràpida recuperació un cop sobrepassat el problema de la pandèmia.

Hi ha un mercat de segona mà. Hi ha també un mercat de rehabilitació?

Sens dubte. De la mateixa manera que molta gent prefereix comprar l’habitatge llest per entrar a viure, d’altres volen comprar immobles que requereixin d’obres, reformes o actualitzacions d’alguns dels seus elements. D’aquesta manera es pot aconseguir un immoble a un preu més competitiu a canvi de fer-se càrrec d’aquestes rehabilitacions.

El perfil de comprador d’aquest mercat pot ser divers. D’una banda, podem trobar un perfil inversor que vol comprar a un preu més competitiu per a posteriorment tornar-lo a posar en venda o en lloguer per a treure’n una rendibilitat.

D’altra banda, també trobem altres perfils no inversors que el que volen és accedir a aquests habitatges a un millor preu a canvi de fer-se càrrec de les actualitzacions, d’aquesta manera també el poden fer al seu gust i estalviar-se uns diners pel camí i fer-ho al seu ritme.

La nova regulació dels lloguers ha significat un allunyament dels inversors en aquest mercat?

És cert que s’ha notat les conseqüències de la nova llei, que és d’aplicació en les zones declarades d’habitatge tibant. A la expectativa del que pugui passar amb aquesta nova llei, molts inversors han optat per quedar a l’espera una temporada, invertir en altres poblacions on no és d’aplicació aquesta llei, o bé invertir en un altre tipus de producte diferent.

Des del sector creiem que aquesta llei no és la solució al problema. Si més no tot al contrari. Pot fer que l’oferta es vegi encara més reduïda degut a que molts propietaris queden a l’espera amb por d’arrendar degut a la limitació de la rendibilitat per la llei i juntament amb altres motius com la indefensió davant ocupacions il·legals, prohibició dels desnonaments, etc.

Estem d’acord en què hi ha un problema d’habitatge real per una part de la població que necessita solucions, però pensem que calen un altre tipus d’accions, amb aquesta llei s’està traslladant la responsabilitat de generació de parc públic d’habitatge al sector privat. És el sector públic que ha de prendre mesures que incentivin la construcció d’aquest parc d’habitatge social i no penalitzar als propietaris.

Com ha afectat la covid al sector?

Val a dir que el sector immobiliari i en especial el mercat d’habitatge de segona mà ha esquivat prou bé els efectes de la crisi sanitària ja que no ha estat un dels sectors més perjudicats per aquesta. S’ha de dir també que si que ha afectat en alguns aspectes ja sigui de forma directe o indirectament.

D’una banda, la covid ha ajudat a les agències immobiliàries, igual que altres empreses de diferents sectors, a fer el pas definitiu a la digitalització i al teletreball (total o parcialment), afectant directament a la nostra forma de treballar.

D’altra banda, hem observat com molta gent que fins ara vivia a les grans ciutats han optat per desplaçar-se a la perifèria a causa del confinament domiciliari que els va obligar a estar tancats en pisos més petits i que ara busquen més espai. En aquestes ciutats, els preus dels lloguer també han baixat com a resultat dels estudiants que ara amb les classes virtuals demanden menys lloguer de pisos o habitacions a les grans ciutats.

També han aparegut clàusules especifíques en els contractes immobiliaris per a fer front als efectes incerts que puguin derivar dels de la pandèmia com la famosa clàusula Covid mitjançant la qual un inquilí pot desistir d’un contracte d’arrendament sense penalitzacions en cas d’estat d’alarma o reduir l’import de la renda a pagar en cas d’ERTO, etc.

Els preus dels lloguers a la perifèria han pujat per l’augment de la demanda causada per aquests desplaçaments comentats i per la inestabilitat laboral que fa més complicada l’obtenció d’una hipoteca per a comprar un habitatge, havent d’acollir-se al lloguer.

S’han observat canvis en els preferències de recerca. Juntament amb la ubicació de l’immoble trobem que quasi la totalitat de la gent busca que el seu habitatge tingui terrassa o balcó generós quan abans no era tant així.

A banda de la normal baixada en les vendes els dies de confinament més forts de la pandèmia, s’ha anat recuperant. És quelcom temporal. Es difícil preveure com anirà tot ara però s’ha d’esperar a veure quan dura la pandèmia. Podria ser que es frenin o que redueixin les obres noves, no crec que tardi en arribar la recuperació un cap passat el pitjor de la crisi.

Hi ha plans per ajudar a l’accés a l’habitatge?

Sí que hi ha algunes ajudes tant a nivell comarcal com estatal com podrien ser ajuts per a la rehabilitació d’immobles, habitatges de protecció oficial o ajuts al lloguer per facilitar l’accés a l’habitatge però seguim defensant que aquestes no soó suficients i que s’estan prenent mesures incorrectes com el que parlàvem sobre la nova llei dels lloguers.

I pels locals comercials?

El mateix passa amb els locals comercials. Sí que trobem algunes ajudes a nivell municipal, comarcal i estatal però aquestes són poques i insuficients.

Existeixen diversos tipus d’ajudes com la rebaixa dels preus dels lloguers en un percentatge depenent del sector en el que es trobi el negoci o iniciatives locals per a fomentar la creació de noves empreses. Són molt bons venent aquestes ajudes però després quan veus la lletra petita i els requisits que es demanen, deixen bastant que desitjar.

Què demanaria a les administracions?

Demanaria a les administracions que escoltessin i fessin cas als professionals i diversos col·lectius del sector immobiliari per a posar solució als problemes d’habitatge que trobem a dia d’avui. Treballar conjuntament per a posar remei d’una vegada per totes a les necessitats d’habitatge reals que té bona part de la població i deixar de donar passos en fals amb accions com les prohibicions als propietaris en lloc de fomentar la creació d’oferta d’habitatges.

Quin missatge donaria a la gent?

Voldria donar un missatge d’esperança i ànims a la població. Ara ens trobem en un bon moment per a comprar un habitatge.

D’una banda, els tipus d’interès hipotecaris estan molt baixos pel que pot ser una gran oportunitat per a la gent que tingui uns recursos i certa estabilitat laboral (els bancs són més estrictes en aquesta situació actual) per obtenir unes hipoteques amb unes bones condicions i comprar un immoble.

D’altra banda, es poden trobar immobles a bons preus i tot i que la rendibilitat de la inversió immobiliària ha baixat al voltant d’un punt arrel de la covid, segueix sent una inversió amb una rendibilitat positiva notable amb el qual podem tenir beneficis, especialment a traves del lloguer. M’agrada veure les èpoques difícils com a èpoques d’oportunitats.

Com s’ha adaptat l’empresa a les necessitats generades per la crisi sanitària de la covid?

L’empresa ha hagut de canviar la manera de treballar. S’han modernitzat les eines de treball per unes de més digitals que permetin treballar remotament. Hem començat a digitalitzar tots els processos i fer servir eines com software per a fer firmes digitals, reunions en forma de videotrucada i altres.

Ha afectat la pandèmia a la demanda internacional?

Sí. La demanda d’habitatges per part dels compradors estrangers ha baixat bastant, sobretot, durant el mesos més afectats per la covid i els diversos confinaments. De totes maneres, som optimistes en què la recuperació serà ràpida un cop millori la situació i afluixin les restriccions de mobilitat entre països.