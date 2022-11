Vallbona senyalitza les rutes de les barraques de pedra seca

L’Ajuntament de Vallbona d’Anoia ha senyalitzat les rutes de les barraques de pedra seca que fins ara només es podien localitzar seguint l’aplicació mòbil Natura Local. Així, ara cada barraca té la seva senyal amb la seva explicació i característiques.

Aquesta acció, s’emmarca en una bateria de millores que el municipi ha realitzat darrerament en matèria de turisme com per exemple la senyalització dels camins que recentment ha fet la Diputació de Barcelona. També s’ha senyalitzat el centre històric, potenciant les visites de Vallbona parada i fonda, s’han creat els packs turístics i s’ha creat una gimcana turística.

En aquest sentit, l’equip de govern explica que “estem fent una aposta clara pel foment del turisme familiar, actiu i que fomenti la descoberta respectuosa del medi natural”. L’Ajuntament agraeix el suport del Consell Comarcal i en especial de tots els tècnics que han col·laborat en el projecte i que gràcies a la seva feina, Vallbona disposa d’una bona oferta turística.

Vallbona segueix treballant per a un turisme de qualitat i en els seus pròxims projectes es troben les gestions que s’han iniciat perquè les barraques esdevinguin un bé d’interès cultural. Si això s’aconseguís, suposaria poder accedir a ajudes públiques per a la seva rehabilitació, i per tant, un increment i millora de l’oferta turística de Vallbona d’Anoia.

Les barraques de pedra seca són edificacions construïdes pels pagesos que feinejaven els camps. Feien la funció de cobert per guardar els estris i com a lloc per al descans, aprofitant la frescor per resguardar-se del sol a l’estiu i l’escalfor al costat del foc a l’hivern. L’utilitzaven els pagesos per protegir-se del mal temps quan les terres estaven lluny del poble o quan les feines requerien una estada més llarga al camp.